Nâng cao chất lượng công tác bán trú cho trẻ mầm non ngoài công lập

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Các đại biểu được cung cấp kiến thức, hướng dẫn chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn qua 4 chuyên đề trọng tâm: an toàn thực phẩm; phòng tránh tai nạn thương tích; tổ chức bếp ăn bán trú bảo đảm vệ sinh; hướng dẫn thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Hiện nay, Đà Nẵng có 183 trường mầm non tư thục trong tổng số 306 trường (chiếm gần 60%) và 1.413 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Tỷ lệ trẻ theo học tại các cơ sở ngoài công lập này chiếm 54,4% tổng số trẻ mầm non toàn thành phố.

Trước quy mô lớn của khu vực ngoài công lập, công tác bảo đảm an toàn, an toàn thực phẩm và chất lượng tổ chức bán trú luôn được ngành giáo dục thành phố đặc biệt chú trọng.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho trẻ.

Được biết, năm học 2025 - 2026, 100% trường mầm non, mẫu giáo thực hiện tự kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn trường học.

Các cơ sở triển khai nghiêm túc biện pháp phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và an toàn trong đưa đón, không để xảy ra vụ việc tai nạn thương tích nghiêm trọng gây mất an toàn cho trẻ.