Nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: N.L

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, CĐS đang tác động trực tiếp đến phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc. Đối với hệ thống MTTQ, đây không chỉ là việc ứng dụng công nghệ thông tin mà còn là yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội trên môi trường số.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: N.L

Từ yêu cầu thực tiễn, hội thảo tập trung trao đổi về xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu dùng chung; ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phát triển nguồn nhân lực số; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và đo lường hiệu quả công việc bằng những tiêu chí cụ thể. Đồng thời nhận diện những điểm nghẽn, khó khăn trong quá trình CĐS để đề xuất giải pháp phù hợp; qua đó tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả đề án CĐS của MTTQ Việt Nam tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tăng khả năng tiếp cận, hỗ trợ Nhân dân.

Đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: N.L

Đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: N.L

Các tham luận tại hội thảo cho thấy, CĐS bước đầu được triển khai tại cơ sở với nhiều cách làm thiết thực, như: Sử dụng mã QR để cung cấp thông tin, tiếp nhận phản ánh và lấy ý kiến Nhân dân; số hóa tài liệu tuyên truyền; hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong phổ cập kỹ năng số.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những "điểm nghẽn", như: Hạ tầng kỹ thuật, thiết bị tại một số cơ sở chưa đồng bộ; dữ liệu còn phân tán, thiếu kết nối và chia sẻ; việc khai thác các nền tảng số chưa đồng đều; năng lực số của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; nguồn lực dành cho CĐS, an toàn thông tin và an ninh mạng cũng là những vấn đề cần được quan tâm.

Đại biểu phát biểu tham luận - Ảnh: N.L

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi về xây dựng môi trường làm việc và quản trị số; phát triển hệ thống thông tin điều hành, tác nghiệp; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động MTTQ; nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân. Trong đó, CĐS gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; xây dựng khu dân cư thông minh, cộng đồng số và các kênh tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến Nhân dân trên môi trường số được xác định là những hướng đi thiết thực.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo - Ảnh: N.L

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, thông qua các ý kiến tại hội thảo, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các nhiệm vụ CĐS phải được triển khai theo phương châm việc gì làm được ngay thì làm ngay; nội dung chưa rõ thì thí điểm, đo hiệu quả, hoàn thiện rồi nhân rộng.

Trước mắt, triển khai phòng họp không giấy trong quý IV/2026; đến hết quý I/2027, phải hoàn thành việc xử lý văn bản trên môi trường số trong toàn hệ thống. Từ năm 2027 phải từng bước đưa KPI vào đánh giá kết quả công việc của tập thể, cá nhân và người đứng đầu; tập trung xây dựng dữ liệu dùng chung, kho tri thức và từng bước thay đổi phương thức vận hành của hệ thống Mặt trận. Nghiên cứu xây dựng bản đồ dữ liệu Mặt trận từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tiếp tục triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” theo hướng thiết thực, gắn với kỹ năng và hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn.