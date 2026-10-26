Nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã

Đối với cấp xã, chất lượng kỳ họp không chỉ được thể hiện ở việc thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định mà còn phụ thuộc vào chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; hiệu quả thẩm tra, thảo luận, chất vấn và khả năng tổ chức thực hiện các quyết nghị sau kỳ họp.

Đối với xã Bảo Thắng, công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp cơ bản được thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, góp phần tạo cơ sở cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Để nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND xã Bảo Thắng xác định trước hết phải nâng cao công tác chuẩn bị với việc chủ động xây dựng chương trình, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong chuẩn bị các điều kiện cho kỳ họp.

Thường trực HĐND xã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy xã về chủ trương, định hướng đối với những nội dung dự kiến trình kỳ họp, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tính xuyên suốt giữa chương trình công tác năm với nội dung từng kỳ họp. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ được gắn với rà soát nội dung cần trình, xem xét thông qua theo quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Thường trực HĐND xã Bảo Thắng chủ động chuẩn bị hội nghị liên tịch với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để thống nhất dự kiến chương trình, nội dung, thời gian, đồng thời phân công rõ trách nhiệm chuẩn bị. Công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp được phối hợp thực hiện nhằm đưa những vấn đề từ thực tiễn đời sống vào nội dung thảo luận, xem xét và quyết nghị.

Tại xã Mường Khương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức 5 kỳ họp, thông qua 31 nghị quyết, trong đó có 3 kỳ họp chuyên đề. Công tác tổ chức kỳ họp được triển khai theo chương trình công tác năm 2026. Qua thực tiễn cho thấy, công tác chuẩn bị kỳ họp tại Mường Khương từng bước đi vào nền nếp. Hoạt động thảo luận, chất vấn được quan tâm; các nội dung chất vấn được cụ thể hóa thành nghị quyết của HĐND xã để triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lượng - Phó Chủ tịch HĐND xã Mường Khương cho biết: "Đối với công tác chuẩn bị, Thường trực HĐND xã Mường Khương chỉ đạo, giao trách nhiệm cho từng cơ quan, bộ phận, xác định rõ thời hạn hoàn thành báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nhiệm vụ khác. Đối với hồ sơ gửi chậm, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp khắc phục. Riêng các kỳ họp chuyên đề, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, hạn chế tình trạng gấp rút, ảnh hưởng đến chất lượng tài liệu và thời gian thẩm tra".

Một vấn đề khác được HĐND xã Mường Khương quan tâm là nâng cao chất lượng thẩm tra của các ban. Theo đó, hoạt động thẩm tra được tiến hành song song giữa kiểm tra thực tế và kiểm tra trên hồ sơ. Báo cáo thẩm tra phân tích căn cứ pháp lý, tính phù hợp với thực tiễn, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Các ban HĐND xã cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của UBND xã trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết.

HĐND xã Mường Khương đã tập trung phát huy vai trò của các tổ đại biểu gắn với địa bàn dân cư để tiếp nhận, theo dõi, giải quyết ý kiến của cử tri. HĐND xã cũng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chất vấn, nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế các nội dung trình kỳ họp giúp đại biểu chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị, HĐND xã Bảo Thắng, HĐND xã Mường Khương cũng tổ chức kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới tổ chức kỳ họp “không giấy tờ”. Các tài liệu gửi qua hệ thống phần mềm bảo đảm đúng thời hạn, đầy đủ và thuận tiện cho đại biểu tra cứu, giúp đại biểu chủ động hơn trong chuẩn bị ý kiến, phát hiện vấn đề cần làm rõ và tham gia quyết nghị có trách nhiệm.

Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND xã Bảo Thắng, HĐND xã Mường Khương cũng đổi mới công tác điều hành dân chủ, khoa học, thực chất. Trong đó, các kỳ họp đã tiến hành theo hướng giảm thời lượng đọc các báo cáo, tờ trình; tập trung trình bày những nội dung cốt lõi, vấn đề mới và những điểm cần xin ý kiến. Chủ tọa điều hành gợi mở các nội dung, vấn đề để đại biểu tập trung thảo luận, trả lời chất vấn, tránh dàn trải...

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND xã Bảo Thắng, HĐND xã Mường Khương cũng phân công theo dõi, giám sát tiến độ, kết quả triển khai nghị quyết; nội dung đã được giải trình, cam kết tại phiên chất vấn...

Thực tiễn tại xã Bảo Thắng và Mường Khương cho thấy, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã là quá trình được thực hiện đồng bộ, liên tục, thống nhất, từ xây dựng chương trình, chuẩn bị hồ sơ, thẩm tra đến điều hành, thảo luận, chất vấn và giám sát sau kỳ họp. Trong đó, cần nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của từng cơ quan, từng đại biểu và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ trong chuẩn bị các điều kiện và tiến hành tổ chức kỳ họp.

Mỗi nội dung, nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc sẽ từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp, góp phần phát huy vai trò của cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển tại địa phương.

Trình bày: Hữu Huỳnh