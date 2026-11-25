Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc thực hiện cần tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của từng tổ chức đảng, tránh hình thức trong đăng ký thi đua, đánh giá, công nhận danh hiệu cuối năm.

Đại biểu dự Tọa đàm.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm quán triệt, xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện phong trào. Năm 2026, toàn tỉnh có 488/496 đảng bộ cơ sở đăng ký, đạt 98,38%; 3.410/3.573 chi bộ đăng ký, đạt 95,4%. Việc phân công cấp ủy viên theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cũng được quan tâm triển khai.

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt giữa các chi bộ chưa đồng đều; ở một số nơi, nội dung sinh hoạt chưa sát nhiệm vụ, việc theo dõi thực hiện nghị quyết chưa thường xuyên. Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, tạo nguồn phát triển đảng ở một số địa bàn và duy trì sinh hoạt tại các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, đặc điểm, điều kiện hoạt động của từng loại hình tổ chức đảng đòi hỏi phải có cách thức triển khai phù hợp.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 41, phường Phan Đình Phùng trình bày tham luận.

Các đại biểu tập trung tham luận, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn thực hiện các tiêu chí “bốn tốt” với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, các đại biểu kiến nghị nhiều giải pháp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả, bảo đảm phong trào được triển khai thực chất, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng trong giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi tại Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, các đại biểu cũng được nghe đại diện Ban Tổ chức Trung ương trao đổi, định hướng một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong tình hình hiện nay.