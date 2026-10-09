Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em

Đại biểu tặng hoa chúc mừng. Ảnh: BVCC

Hội nghị có sự tham dự của ThS.BS Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế); TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ sở y tế trong nước.

TS.BS Ngô Quang Hùng, Chủ tịch Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội phát biểu. Ảnh: BVCC

Phát biểu khai mạc, TS.BS Ngô Quang Hùng, Chủ tịch Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội nhấn mạnh vai trò của hội nghị trong cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, Bệnh viện Nhi Hà Nội tiếp tục định hướng phát triển các lĩnh vực chuyên sâu, triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của trẻ em.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ThS.BS Đinh Anh Tuấn ghi nhận những thành tựu của ngành Nhi khoa Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, đồng thời đánh giá cao vai trò của Bệnh viện Nhi Hà Nội trong tổ chức các hoạt động khoa học và kết nối chuyên môn. Bộ Y tế sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Bệnh viện và Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy sự phát triển của chuyên ngành nhi khoa tại Thủ đô.

Ra mắt và trao quyết định thành lập 3 đơn vị chuyên sâu của Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: BVCC

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là lễ ra mắt và trao quyết định thành lập 3 đơn vị chuyên sâu của Bệnh viện Nhi Hà Nội, gồm: Đơn nguyên Thính học, Cấy ốc tai điện tử và Phục hồi thính giác; Đơn nguyên Kiểm soát cận thị; Đơn nguyên Di truyền và Sinh học phân tử.

Việc thành lập các đơn vị này thể hiện định hướng phát triển chuyên môn theo hướng chuyên sâu, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu của trẻ em. Đây cũng là cơ sở để Bệnh viện từng bước nâng cao năng lực phát hiện, đánh giá và hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe liên quan đến thính giác, thị lực và di truyền.

Sau lễ khai mạc và ra mắt các đơn vị chuyên sâu, hội nghị tiếp tục chương trình với phiên báo cáo toàn thể, tập trung vào các nội dung khoa học thuộc lĩnh vực nhi khoa. Thông qua hoạt động trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hội nghị góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở y tế, tạo cơ hội cập nhật tiến bộ chuyên môn, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em.