Theo Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có hơn 478 nghìn người cao tuổi, chiếm 14,57% dân số. Xu hướng già hóa dân số đặt ra nhiều yêu cầu đối với hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe. Bởi lẽ, người cao tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh lý mạn tính, thời gian điều trị kéo dài và cần chế độ chăm sóc chuyên biệt.

Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh quan tâm phát triển chuyên khoa Lão, nâng cao chất lượng điều trị và từng bước tiếp nhận, ứng dụng các kỹ thuật y tế chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), Khoa Lão khoa hiện có 17 bác sĩ, 29 điều dưỡng, đảm nhận điều trị 120 giường bệnh và đang đề xuất nâng lên 130 giường. Ngoài khu điều trị nội trú, khoa còn tổ chức phòng khám ngoại trú, tiếp nhận và quản lý người bệnh cao tuổi mắc nhiều bệnh lý phối hợp.

UBND phường Thống Nhất phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi vào ngày 31-10. Ảnh: N.N

Đáng chú ý, bệnh viện đã triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị đột quỵ não như sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để khai thông mạch máu và lấy huyết khối cơ học bằng dụng cụ chuyên dụng đối với bệnh nhân nhồi máu não cấp.

Cùng với đó, bệnh viện đẩy mạnh phục hồi chức năng sớm, giúp người bệnh hạn chế di chứng, cải thiện khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

TS. bác sĩ Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai - cho biết: Trong 9 tháng năm 2026, Khoa Lão khoa tiếp nhận 3.804 đợt điều trị nội trú với 3.189 người bệnh thực tế. Tuổi trung bình của người bệnh là 72,2; trong đó, người từ 80 tuổi trở lên chiếm 20,95%. Đáng chú ý, công suất sử dụng giường bệnh đạt 104,42%.

Theo bác sĩ Công, việc duy trì và phát triển chuyên khoa Lão tại bệnh viện tuyến tỉnh không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội đối với người cao tuổi.

Vì vậy, việc đầu tư nhân lực, giường bệnh và tăng cường phối hợp giữa ngành y tế với cơ quan BHXH có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh (phường Quy Nhơn), Khoa Lão khoa hiện có 37 nhân viên, gồm 7 bác sĩ, 26 điều dưỡng và 4 hộ lý; được bố trí 75 giường bệnh kế hoạch, 80 giường thực kê.

Tổ công tác xã hội và nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Gia Lai quan tâm hỗ trợ, chăm lo cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.N

Với nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người từ đủ 70 tuổi trở lên, trong năm 2025, khoa tiếp nhận 13.175 lượt khám và 4.057 lượt điều trị nội trú. Riêng 9 tháng năm 2026, khoa tiếp nhận 10.558 lượt khám và 2.875 lượt điều trị nội trú.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Hảo - Trưởng Khoa Lão khoa - cho biết: Một trong những vấn đề đáng quan tâm là 100% bệnh nhân nội trú tại khoa mắc đồng thời từ 4 bệnh lý trở lên, tập trung ở các nhóm bệnh mạn tính về hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, nội tiết và cơ xương khớp.

Điều này đòi hỏi quá trình điều trị không chỉ tập trung xử lý từng bệnh lý mà phải có sự phối hợp liên chuyên khoa, theo dõi sát diễn biến sức khỏe và xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Để nâng cao chất lượng điều trị, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh đẩy mạnh mô hình chăm sóc toàn diện. Trong đó, Khoa Dinh dưỡng thực hiện sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng ngay khi tiếp nhận người bệnh, đồng thời cung cấp suất ăn bệnh lý phù hợp cho khoảng 25% bệnh nhân nội trú. Những trường hợp bệnh nặng được tăng cường hội chẩn liên khoa nhằm lựa chọn phương án điều trị hiệu quả.

Không chỉ được chăm sóc tại các cơ sở y tế, người cao tuổi ngày càng có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình khám sức khỏe, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Bà Lê Thị Xuân (SN 1951, tổ 2, phường Thống Nhất) cho biết, vừa qua, bà cùng nhiều người cao tuổi trên địa bàn được UBND phường phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Đáng chú ý, ngày 7-10-2026, UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026-2031”, trong đó chú trọng hợp tác trong lĩnh vực y tế lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn tại gia đình và cộng đồng. Qua đó, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đề án, tỉnh sẽ tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế, bệnh viện, trường đại học và đối tác nước ngoài để đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, tiếp nhận các mô hình chăm sóc tiên tiến.

Đồng thời, nghiên cứu, thí điểm mô hình chăm sóc tại gia đình và cộng đồng, ưu tiên người cao tuổi nghèo, cô đơn, khuyết tật, người dân tộc thiểu số và những người sinh sống tại địa bàn khó khăn…