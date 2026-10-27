Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Già hóa dân số đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT). Không chỉ hướng đến mục tiêu sống khỏe, sống vui, ngành y tế tỉnh từng bước xây dựng môi trường chăm sóc toàn diện, giúp NCT tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và cộng đồng.

Chủ động chăm sóc sức khỏe

Đầu tháng 10, tại phường Phan Rang và xã Diên Khánh, Chi cục Dân số tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng, thích ứng với già hóa dân số” cho gần 350 NCT, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ở xã Diên Điền và xã Diên Khánh. Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng; trao đổi các giải pháp chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số. Nội dung tập trung vào các bệnh thường gặp ở NCT, nhất là tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh xương khớp, tim mạch; chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, vận động phù hợp. Bên cạnh đó, hội nghị còn nhấn mạnh việc phát huy vai trò của NCT, xây dựng môi trường sống thân thiện, nơi NCT được tôn trọng, yêu thương và chăm sóc.

Cán bộ y tế Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa lấy mẫu máu sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi.

Tham gia hội nghị tập huấn, bà Nguyễn Thị Đậu (67 tuổi, xã Phước Dinh) cho biết, bà mắc một số bệnh về tim mạch, tăng huyết áp… nên thường đến trạm y tế khám định kỳ và nhận thuốc theo hướng dẫn. Qua buổi tư vấn, bà có thêm nhiều kiến thức, nhất là về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Bà sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống vui, sống khỏe, gần gũi con cháu.

Cũng tham gia buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn A (75 tuổi, thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên Khánh) cho biết, ông luôn ý thức việc giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày, ông duy trì tập thể dục buổi sáng, ăn uống điều độ, tăng cường rau xanh, hạn chế thực phẩm nhiều chất béo và tránh sử dụng rượu, bia, thuốc lá, cà phê và các chất kích thích. Qua buổi tư vấn, ông có thêm nhiều kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe NCT. Ông kiến nghị: "NCT muốn sống thọ, sống khỏe, sống có ích rất cần môi trường sống an toàn, trong đó có thực phẩm bảo đảm chất lượng. Vì thế, Nhà nước cần có chính sách xử phạt nghiêm những trường hợp buôn bán thực phẩm bẩn”.

Từng bước thích ứng với già hóa dân số

Bác sĩ Nguyễn Đình Thoan - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Hội nghị tập huấn là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về NCT Việt Nam. Trong tháng này và những năm tiếp theo, ngành y tế tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT. Trong đó, ngành tập trung tăng cường khám sức khỏe, khám sàng lọc định kỳ, nhất là đối với NCT mắc bệnh nền, qua đó phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn và hướng dẫn NCT chăm sóc sức khỏe phù hợp. Tại các cơ sở khám, chữa bệnh, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị các bệnh lý thường gặp ở NCT; từng bước củng cố, phát triển các chuyên khoa tim mạch, lão khoa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Song song đó, tỉnh hướng đến phát triển các mô hình dưỡng lão công lập và tư nhân".

Một hoạt động tập vỗ tay tại hội thảo chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, thích ứng với già hóa dân số” tại phường Phan Rang.

Những định hướng này nằm trong Kế hoạch chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2026 - 2030 vừa được UBND tỉnh ban hành. Theo kế hoạch, đến năm 2030 tỉnh phấn đấu 100% NCT được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe; 90% NCT được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm; 90% NCT có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe; 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc được gia đình và cộng đồng hỗ trợ. Tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các loại hình câu lạc bộ khác của NCT có nội dung chăm sóc sức khỏe; 90% xã, phường, đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ và một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc sức khỏe NCT. Đáng chú ý, kế hoạch hướng đến việc tổ chức khám, điều trị tại nơi ở cho NCT cô đơn, mắc bệnh nặng không thể đến cơ sở y tế; thí điểm, phát triển mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe NCT tại 50% xã, phường, đặc khu; phấn đấu có bệnh viện lão khoa, 100% bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão; 50% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí môi trường thân thiện với NCT…

Bác sĩ Nguyễn Đình Thoan cho biết: “Để thực hiện các mục tiêu này, tỉnh xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, từ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, đến củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống bệnh không lây nhiễm, khám và điều trị cho NCT. Cùng với đó, tỉnh từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn, đào tạo nhân lực, hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…”.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra ngày càng rõ nét, chăm sóc sức khỏe NCT không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn cần sự chung tay của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Chủ động phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện sẽ góp phần giúp NCT sống khỏe, sống vui, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và đóng góp cho gia đình, cộng đồng.