Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh

Cán bộ Trạm y tế xã Thuận Châu khám sức khỏe cho học sinh.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026, ngành Y tế Sơn La đã triển khai đợt khám sức khỏe lần thứ hai từ tháng 9, trong đó ưu tiên đối tượng học sinh. Để tạo thuận lợi cho các em tiếp cận dịch vụ y tế, 75 trạm y tế xã, phường đã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức khám sức khỏe ngay tại trường học, góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe học đường.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường Bú hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Năm học 2026–2027, Trường Tiểu học Mường Bú có gần 2.000 học sinh với đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, việc đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ chưa được thực hiện thường xuyên. Cô giáo Ngô Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin: Hằng năm, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức kiểm tra sức khỏe cho học sinh ngay từ đầu năm học, tập trung đánh giá thể trạng, theo dõi các chỉ số phát triển, như: Chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim và thị lực. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được ghi nhận, thông báo cụ thể đến gia đình để đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám, can thiệp kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển.

Khám sức khỏe học đường tại Trường Mầm non Ngôi Sao Sơn La.

Toàn tỉnh hiện có 406 cơ sở giáo dục với trên 375.000 học sinh mầm non và phổ thông. Đến nay, 100% học sinh đã được kiểm tra sức khỏe, cập nhật thông tin trên hệ thống theo dõi sức khỏe điện tử. Việc số hóa dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh, hỗ trợ ngành Y tế và các nhà trường kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường, triển khai các biện pháp chăm sóc, tư vấn và can thiệp phù hợp.

Bác sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Trưởng Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: Cùng với triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, trong tháng 9, ngành Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra bếp ăn tập thể tại các trường học thuộc phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi và 4 trường nội trú thuộc các xã: Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Mường Lèo, Sốp Cộp. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung ứng thực phẩm; điều kiện cơ sở vật chất; quy trình bảo quản, vận chuyển thực phẩm và việc thực hành vệ sinh của người trực tiếp chế biến. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Dù đạt được những kết quả tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe học đường vẫn còn khó khăn về nhân lực và chuyên môn. Toàn tỉnh hiện có 89 nhân viên y tế chuyên trách tại các trường học, chủ yếu ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Trong khi đó, phần lớn nhân viên phụ trách y tế tại các cơ sở giáo dục là giáo viên kiêm nhiệm, còn hạn chế về năng lực theo dõi, chăm sóc sức khỏe và xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận phụ huynh về chăm sóc sức khỏe học sinh chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ sở y tế trong công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh.

Kiểm tra an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn Trường Mầm non Ngôi Sao Sơn La.

Bác sĩ CKII Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: Đơn vị đã tham mưu Sở Y tế triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế trường học, đặc biệt là y tế cơ sở; hướng dẫn các nhà trường phối hợp, ký hợp đồng với cơ sở y tế để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người dân và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động y tế trường học, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương miền núi.

Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh ngay từ cơ sở. Theo đó, phấn đấu 100% trường phổ thông nội trú, dân tộc nội trú, dân tộc bán trú và trường dành cho người khuyết tật có nhân viên y tế chuyên trách đạt chuẩn; 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, đủ thuốc và thiết bị y tế thiết yếu; tất cả người học được khám sức khỏe hoặc sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần mỗi năm, cập nhật thông tin vào sổ sức khỏe điện tử và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần./.