Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác chúc mừng Học viện Quân y. (Ảnh: qdnd.vn)

Chiều 18/11, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc mừng Học viện Quân y nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân, hợp tác quốc tế.

Thời gian tới, Đại tướng yêu cầu Học viện tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng đội ngũ trí thức và chuyển đổi số; gắn chặt giáo dục, đào tạo với nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với ngành quân y; chủ động nắm tình hình, nghiên cứu, tham mưu làm tốt công tác bảo đảm quân y trong mọi tình huống; tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo đảm sức khỏe và khả năng chịu đựng của bộ đội làm nhiệm vụ ở biển, đảo, biên giới và những địa bàn khó khăn; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giảng dạy, nghiên cứu, khám, chữa bệnh, truyền thông sức khỏe; mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.