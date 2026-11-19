Anh Trần Văn Hữu, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cát Tiên trao đổi với lãnh đạo phòng về nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

Bố trí đúng người, đúng việc

Năm 2026 được Trung ương xác định là năm nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Tại xã Cát Tiên, việc điều chỉnh vị trí công tác được thực hiện trên cơ sở rà soát yêu cầu nhiệm vụ và năng lực từng cán bộ, công chức. Anh Trần Văn Hữu vốn là nhân viên y tế trường học được điều động sang Phòng Văn hóa - Xã hội xã với vai trò chuyên viên phụ trách mảng y tế và công nghệ thông tin. “Trước đây, bản thân tôi đã tiếp cận với chuyển đổi số nên khi đảm nhận công việc mới và được giao nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tôi rất thuận lợi vì đã có nền tảng trước đó nên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”, anh Hữu chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên Hồ Quốc Phong, xác định công tác cán bộ là căn cơ nhất, địa phương đã quan tâm, xem xét, điều chuyển cán bộ theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh “đúng vai, thuộc bài”. Trong đó, từ ngày 1/7/2026 đến nay, xã đã sắp xếp, điều chuyển từ khối Đảng sang khối chính quyền và ngược lại với 12 trường hợp, giúp guồng máy của xã đi vào hoạt động hiệu quả, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức nâng lên rõ rệt. “Qua thực tế công tác, một số cán bộ có thể phát huy tốt hơn nếu được bố trí ở vị trí khác. Vì vậy, địa phương xem xét việc điều động trên cơ sở trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ”, ông Hồ Quốc Phong cho biết.

Còn ở xã Đam Rông 3, việc bố trí cán bộ được thực hiện gắn với yêu cầu vị trí việc làm và năng lực thực tế. Bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng và yêu cầu công việc ở cơ sở tăng lên, việc bố trí cán bộ phù hợp càng có ý nghĩa quan trọng. “Khi cán bộ được bố trí đúng năng lực, sở trường và phù hợp yêu cầu vị trí việc làm thì hiệu quả công việc rõ hơn. Công tác cán bộ cũng được thực hiện thường xuyên, khách quan, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và kết quả thực hiện công việc của từng người”, bà Thuyên chia sẻ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Nền tảng xây dựng nền hành chính hiện đại

Ngay từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lâm Đồng xác định công tác cán bộ là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả vận hành bộ máy. Ngày 14/4/2026, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Thực tế sau hơn 1 năm cho thấy, việc bố trí, điều động cán bộ không chỉ nhằm giải quyết tình trạng thiếu người ở một số vị trí mà còn là quá trình rà soát, đánh giá để sử dụng cán bộ phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ. Lâm Đồng đã luân chuyển, điều động, bố trí nhiều vị trí lãnh đạo tại các xã, phường, đặc khu; đồng thời biệt phái và điều động tăng cường công chức cho cấp xã. Mới đây, ngày 9/11/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luân chuyển, điều động và phân công nhiều cán bộ về cơ sở để kiện toàn bộ máy chính quyền 2 cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị công bố và trao quyết định điều động cán bộ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ trên cơ sở yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả rà soát đội ngũ ở cơ sở. Đồng thời yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể làm thước đo năng lực, trách nhiệm…

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.