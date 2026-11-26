Quang cảnh hội nghị.

Hiện nay, toàn tỉnh có 393 chợ, trong đó 369 chợ đạt tiêu chuẩn kinh doanh thực phẩm. Mặc dù công tác đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất và quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm tại các chợ đã được quan tâm, song vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Một số chợ có cơ sở vật chất xuống cấp, hệ thống cấp thoát nước, thu gom chất thải và điều kiện vệ sinh môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, bảo quản và bày bán thực phẩm tại một số nơi chưa chặt chẽ.

Đối với các chợ tạm, điều kiện đầu tư, cải tạo để bảo đảm an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập.

Trước yêu cầu đó, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu và đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những nội dung của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm; Quyết định số 106/2026/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Các báo cáo viên hướng dẫn quy trình sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển nông sản, thực phẩm an toàn; phổ biến những hành vi bị cấm và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP.

Báo cáo viên Sở Công thương giới thiệu các quy định của Tiêu chuẩn quốc gia về chợ kinh doanh thực phẩm.

Đặc biệt, thông qua hoạt động thảo luận nhóm, các học viên được phân tích những tình huống vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xác định khung xử phạt đối với từng hành vi và đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả. Qua đó, củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nhận diện và xử lý vi phạm trong quá trình quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh thực phẩm tại chợ.

Học viên dự hội nghị tập huấn.

Trong năm 2026, Sở Công thương tiếp tục tổ chức tập huấn cho các địa phương còn lại, góp phần thống nhất phương thức triển khai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở và ban quản lý chợ trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; từng bước duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.