Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

9 tháng năm 2026, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Toàn tỉnh duy trì 6 cụm, 59 khối thi đua với 826 đơn vị tham gia; 100% cụm, khối thi đua tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm. Đến ngày 15/9/2026, toàn tỉnh có 265 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; cấp tỉnh khen thưởng 1.977 tập thể, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh. Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, người có thành tích tiêu biểu ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.

Ngay sau hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tổ chức Hội nghị trao tặng khen thưởng quá trình cống hiến.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước về trao tặng và truy tặng 11 Huân chương lao động hạng Nhất, 21 Huân chương lao động hạng Nhì, 18 Huân chương lao động hạng Ba cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chúc mừng các cá nhân được trao tặng, truy tặng Huân chương, danh hiệu, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ghi nhận, đánh giá và tri ân đối với quá trình công tác, cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Nhân dịp này, tỉnh Sơn La trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn, phối hợp của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong công tác thi đua, khen thưởng nói chung và việc thực hiện các thủ tục đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có quá trình cống hiến nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các cá nhân.

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân.

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho thân nhân các cá nhân có thành tích trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cá nhân.