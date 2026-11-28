Các đại biểu dự Hội nghị.

Cụm thi đua số 12 hiện có 20 đơn vị thành viên, gồm các hội, hiệp hội, liên hiệp hội, ủy ban, ban trị sự cấp tỉnh. Trong năm 2026, các đơn vị đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; củng cố tổ chức hội, chăm lo đời sống hội viên và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, tổng quỹ khuyến học vận động toàn tỉnh đạt trên 81 tỷ đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vận động được trên 7 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà hơn 10.000 lượt nạn nhân nhân dịp Tết Nguyên đán và dịp 27-7 với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vận động, hỗ trợ 946 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo với tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng. Gần 131.000 người cao tuổi được khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí.

Về phát triển kinh tế, 10 tháng đầu năm, các doanh nghiệp hội viên đã khởi công 12 dự án. Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên duy trì việc làm cho trên 50.000 lao động.

Cùng với đó, các đơn vị thành viên tích cực tham gia chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo...

Đồng chí Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên đã ký giao ước thi đua, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng đánh giá, bình xét, khen thưởng, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.