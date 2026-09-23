Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND thành phố Bắc Ninh

Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện chặt chẽ; Thường trực và các Ban HĐND tăng cường khảo sát thực tế, đi cơ sở, nâng cao chất lượng thẩm tra, yêu cầu cơ quan trình làm rõ căn cứ pháp lý, tính khả thi và nguồn lực thực hiện trước khi đưa ra nghị trường.

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố giám sát công tác quản lý và bảo tồn di tích tại phường Vân Hà.

Việc ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu số được chú trọng, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ hoạt động của đại biểu nghiên cứu, thảo luận.

Phương thức điều hành tiếp tục đổi mới, giảm thời gian đọc báo cáo, dành nhiều thời lượng cho thảo luận, chất vấn và giải trình. Đại biểu tập trung phân tích vấn đề còn vướng mắc, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân và giải pháp. Hoạt động giám sát, chất vấn từng bước đi vào chiều sâu, gắn với theo dõi việc thực hiện nghị quyết và giải quyết kiến nghị cử tri.

Thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách; tăng cường khảo sát, giám sát, đổi mới hoạt động nghị trường, bảo đảm nghị quyết ban hành sát thực tiễn, khả thi, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển đô thị, phục vụ Nhân dân, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.