Nâng cao chất lượng các công trình tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị

Hội thảo tập trung đóng góp ý kiến hoàn thiện bản thảo hai công trình: “Tổng kết CTĐ, CTCT trong QĐND Việt Nam (giai đoạn 2005-2025)” và “Tổng kết CTĐ, CTCT của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (giai đoạn 1975-2025)”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, việc tổng kết cần làm rõ CTĐ, CTCT đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai như thế nào trong từng điều kiện, nhiệm vụ cụ thể; đóng góp của hoạt động này đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ và những kinh nghiệm có thể vận dụng trong tình hình mới. Các đánh giá, kết luận phải được chứng minh bằng thực tiễn, có cơ sở khoa học, bảo đảm tính khách quan, lịch sử, toàn diện và phát triển.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng chủ trì hội thảo.

Các ý kiến tại hội thảo cơ bản thống nhất với kết quả nghiên cứu, đồng thời góp ý về nội dung, phương pháp tổng kết và những tư liệu, số liệu cần bổ sung, kiểm chứng... Kết luận hội thảo, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đánh giá các ý kiến tham luận được chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, có nhiều góp ý cụ thể, xác đáng. Đây là cơ sở để Ban Biên soạn hoàn chỉnh hai công trình trước khi báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương nghiệm thu.

Đối với công trình giai đoạn 2005-2025, hội thảo thống nhất đánh giá bản thảo nghiên cứu đúng đối tượng, có kết cấu cơ bản hợp lý; phản ánh tương đối toàn diện, có hệ thống sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của TCCT và kết quả các mặt CTĐ, CTCT. Bản thảo đã ghi nhận những vấn đề mới, làm rõ sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT trước yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Để nâng cao chất lượng công trình, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu tiếp tục làm rõ đối tượng, phạm vi và phương pháp tổng kết; làm rõ hơn vị trí, ý nghĩa của CTĐ, CTCT và cơ sở xác định phạm vi tổng kết giai đoạn 2005-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nội dung về tình hình thế giới, khu vực cần được rà soát, lựa chọn những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động CTĐ, CTCT, bổ sung tình hình biên giới, biển, đảo.

Cùng với đó, cần làm sâu sắc hơn quá trình vận động, phát triển và những dấu ấn nổi bật của CTĐ, CTCT trong giai đoạn này; bổ sung kết quả CTĐ, CTCT trong xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; làm rõ phương pháp tổ chức các mô hình hay trong công tác dân vận.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Tổng cục Chính trị.

Về đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu nâng cao tính khách quan, khoa học và sức thuyết phục; nghiên cứu khái quát thành tựu, hạn chế, khuyết điểm và các bài học đúc rút từ thực tiễn; tiếp tục chuẩn hóa số liệu, tư liệu, sử liệu, bảo đảm thống nhất với các công trình lịch sử, tổng kết đã xuất bản; sử dụng những sự kiện, số liệu, nhân chứng tiêu biểu, có nguồn gốc rõ ràng.

Đối với công trình giai đoạn 1975-2025, hội nghị thống nhất đánh giá việc bổ sung nội dung giai đoạn 2021-2025 đúng đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Bản thảo đã cập nhật tình hình, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mới, bổ sung kết quả huy động lực lượng, đào tạo nguồn lực chuyên ngành, tham gia cứu trợ thảm họa quốc tế và ghi nhận những tấm gương hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ; phản ánh yêu cầu vận dụng linh hoạt nội dung, hình thức, phương pháp CTĐ, CTCT trong những nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp, nguy hiểm.

Để nâng cao chất lượng công trình, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, liên tục, logic và lịch sử của công trình tổng kết 50 năm; làm rõ những phát triển mới của CTĐ, CTCT trong giai đoạn 2021-2025, nhất là trong ứng phó bão, lũ quét, sạt lở ở miền núi phía Bắc; hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển ở Đồng bằng sông Cửu Long và hoạt động của lực lượng quân y trong phòng, chống dịch bệnh... Việc đánh giá thành tựu, hạn chế và đúc rút bài học kinh nghiệm phải khái quát cho cả giai đoạn 1975-2025; làm rõ những kinh nghiệm mới của giai đoạn 2021-2025.

Đối với cả hai công trình, phải bảo đảm tính thống nhất, kế thừa và phát triển so với các công trình tổng kết đã xuất bản, đồng thời thực hiện đúng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng giao Ban Biên soạn nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tại hội thảo và ý kiến bằng văn bản để hoàn chỉnh bản thảo; những vấn đề lớn chưa thống nhất phải báo cáo Thủ trưởng TCCT xem xét, chỉ đạo. Phòng Khoa học quân sự, trực tiếp là Ban Tổng kết lịch sử (TCCT)-Cơ quan Thường trực chủ trì phối hợp với Ban Biên soạn hoàn thiện bản thảo, tiếp tục gửi xin ý kiến một số cơ quan, đơn vị và rà soát tổng thể trước khi trình cấp có thẩm quyền nghiệm thu.