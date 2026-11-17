Bữa ăn bán trú có vai trò quan trọng đối với sức khỏe, thể chất và quá trình học tập của học sinh. Để mỗi bữa ăn thực sự bảo đảm dinh dưỡng và an toàn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Đồng Lê luôn chú trọng kiểm soát từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến tổ chức phục vụ. Trong đó, việc tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và sự giám sát thường xuyên của các lực lượng liên quan được xem là giải pháp quan trọng.

Tại điểm chính Trường tiểu học số 1 Đồng Lê, dù số lượng học sinh ăn bán trú chỉ hơn 130 em, chiếm khoảng 1/5 tổng số học sinh toàn trường, nhưng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Vào các giờ ra chơi giữa buổi, Ban Giám hiệu cùng giáo viên được phân công thường xuyên kiểm tra khu vực bếp ăn, giám sát quy trình chế biến và phân chia thức ăn, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Đồng Lê luôn chú trọng kiểm soát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú an toàn cho học sinh - Ảnh: X.P

Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát, nhà trường còn chú trọng xây dựng quy trình tổ chức bữa ăn khoa học, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và điều kiện thực tế của học sinh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi gửi con học tập và ăn bán trú tại trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Đồng Lê, cho biết, nhà trường luôn xác định an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh. Vì vậy, các khâu tổ chức bữa ăn đều được quan tâm, kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu mang đến cho các em những bữa ăn chất lượng, đủ dinh dưỡng và bảo đảm sức khỏe.

Còn tại Trường mầm non số 1 Đồng Lê, yêu cầu này càng được đặt ra cao hơn khi mỗi ngày nhà trường tổ chức ăn bán trú cho gần 600 trẻ. Với số lượng lớn, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đòi hỏi sự cẩn trọng, trách nhiệm trong từng khâu, từ lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm, xây dựng thực đơn đến sơ chế, chế biến và chia suất ăn. Nhà trường chủ động công khai, minh bạch thông tin về thực đơn và hoạt động tổ chức bữa ăn hàng ngày, tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát.

Chị Trương Thị Thanh, phụ huynh học sinh chia sẻ, chị có 2 con học tại trường và rất hài lòng với cách tổ chức bữa ăn bán trú tại đây. Việc nhà trường công khai thực đơn, tạo điều kiện để phụ huynh khảo sát và giám sát bữa ăn hằng ngày giúp gia đình yên tâm hơn về chất lượng dinh dưỡng cũng như vấn đề an toàn thực phẩm của các con.

Cùng với sự chủ động của các cơ sở giáo dục, chính quyền xã Đồng Lê xác định bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học là nhiệm vụ cần được quan tâm thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị liên quan. UBND xã tăng cường quán triệt các quy định, chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, không để các nguy cơ mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Phạm Anh Minh cho biết thêm, địa phương khuyến khích các trường ưu tiên lựa chọn, sử dụng những sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm hữu cơ được sản xuất trên địa bàn để đưa vào bữa ăn bán trú. Đây vừa là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn thực phẩm, vừa tạo điều kiện kết nối giữa sản xuất nông nghiệp an toàn với nhu cầu tiêu dùng tại các cơ sở giáo dục, từng bước hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Cũng theo ông Minh, với cách làm chủ động, đề cao trách nhiệm và sự công khai, minh bạch, địa phương đang từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh. Mỗi bữa ăn bán trú không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn trở thành một phần quan trọng trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe và tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.