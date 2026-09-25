Nâng cao chất lượng biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống trong bối cảnh mới

Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí: PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; PGS, TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS, TS Lê Hải Bình nhấn mạnh: Từ ngày 1-7-2025, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với những thay đổi về địa giới, tổ chức bộ máy, tên gọi và phạm vi quản lý của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng.

PGS, TS Lê Hải Bình phát biểu đề dẫn.

Theo PGS, TS Lê Hải Bình, Hội thảo khoa học “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể trong bối cảnh mới” nhằm thống nhất nhận thức và cách làm đối với những vấn đề mới đặt ra trong công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cần thống nhất nhận thức: Địa giới có thể thay đổi, tổ chức có thể thay đổi, nhưng lịch sử không đứt đoạn; những giá trị lịch sử và truyền thống được hình thành qua các thời kỳ lịch sử cần được nhận diện, bảo tồn và kế thừa; đồng thời, những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra cũng cần được nghiên cứu, lý giải một cách khoa học.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo góp phần thống nhất nhận thức về tính liên tục của lịch sử và nguyên tắc kế thừa lịch sử trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Các địa phương cần rà soát, phân loại và xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử sau sắp xếp; cần xem việc bảo toàn và quản lý tư liệu là nhiệm vụ cấp thiết, đồng thời đẩy mạnh số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu lịch sử. Đồng thời, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần củng cố chủ thể, đội ngũ và cơ chế phối hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lịch sử Đảng.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết: Thông qua kết quả của hội thảo, Thành phố tiếp tục đúc kết và vận dụng các giải pháp giá trị trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.