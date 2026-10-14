Nâng cao chất lượng báo chí, tạo đồng thuận xã hội vì sự phát triển của thành phố

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, thời gian qua, công tác báo chí trên địa bàn được thực hiện đảm bảo đúng định hướng của Trung ương. Các cơ quan báo chí, đặc biệt là các đơn vị hợp tác truyền thông với thành phố, đã tuyên truyền sâu rộng những thành tựu nổi bật, phản ánh kịp thời tồn tại, vướng mắc, đồng thời tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhờ những phản ánh khách quan, thẳng thắn của báo chí về các bất cập, vướng mắc từ thực tiễn, lãnh đạo thành phố đã kịp thời nắm bắt tình hình để chỉ đạo tháo gỡ. "Thành phố luôn hoan nghênh, cầu thị, lắng nghe những phản ánh của báo chí, để có những giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, góp phần đưa thành phố thực hiện đạt các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội" – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 89 cơ quan báo chí đang hoạt động, bao gồm 2 cơ quan báo chí địa phương và 87 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng thường trú. Trong quý III/2026, các cơ quan báo chí đã đăng tải gần 10.000 tin, bài về Đà Nẵng. Lượng thông tin phong phú, đa dạng này đã góp phần phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, quảng bá sâu rộng hình ảnh thành phố và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.