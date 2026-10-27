Nâng cao chất lượng báo chí lý luận, đổi mới hoạt động hội gắn với chuyển đổi số

Dự đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Dương Trung Ý.

Quang cảnh diễn ra Hội nghị. Ảnh: Diệu Linh

Gắn đổi mới nghiệp vụ với nhiệm vụ chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Quốc Minh ghi nhận những kết quả Liên Chi hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông đề nghị tổ chức hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và đào tạo, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Học viện và yêu cầu phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chỉ đạo tại Hội Nghị. Ảnh: Diệu Linh

Một nhiệm vụ trọng tâm là triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng về báo chí, tư tưởng, lý luận. Các chi hội cần đổi mới cách tổ chức học tập, tuyên truyền, gắn nội dung giáo dục chính trị tư tưởng với công việc chuyên môn và trách nhiệm của người làm báo.

Về nghiệp vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Liên Chi hội tổ chức các hoạt động thiết thực, gắn chuyển đổi số với giữ vững định hướng chính trị và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tham gia hoàn thiện thể lệ, triển khai Giải thưởng "Lý luận và Đổi mới" hằng năm của Học viện theo hướng mở rộng đối tượng tham gia; khuyến khích, nhân rộng các tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Học viện nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Diệu Linh

Cùng với nâng chất lượng tác phẩm, Liên Chi hội cần củng cố tổ chức, phát triển hội viên đúng tiêu chuẩn, quy trình và chú trọng bồi dưỡng lực lượng trẻ. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, hoạt động xã hội và hợp tác chuyên môn cũng cần được tăng cường.

Phát huy thế mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Báo cáo chính trị do bà Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trình bày cho thấy trong nhiệm kỳ qua, Liên Chi hội xác định giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ xuyên suốt. Các chi hội phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nâng cao nhận thức của hội viên về vai trò, trách nhiệm của người làm báo cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Trường Giang trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Diệu Linh

Các cơ quan báo chí thuộc Học viện tập trung thông tin về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoạt động tuyên truyền bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Liên Chi hội cũng quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng làm báo và khả năng thích ứng với chuyển đổi số; vận động hội viên tham gia các giải báo chí toàn quốc, giải chuyên ngành và cuộc thi chính luận.

Đến nay, Liên Chi hội có 18 chi hội trực thuộc với 235 hội viên. Riêng năm 2026, đơn vị thành lập mới 3 chi hội, chuyển sinh hoạt 2 chi hội và đề nghị kết nạp 45 hội viên. Việc quản lý, rà soát, kiện toàn tổ chức được duy trì, đồng thời bảo đảm quyền lợi hội viên theo quy định và Điều lệ Hội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết lãnh đạo Học viện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tạo điều kiện để Liên Chi hội phát huy vai trò phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nâng cao chất lượng hoạt động.

Ông đề nghị Liên Chi hội chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu hỗ trợ và các kiến nghị cụ thể để báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Học viện xem xét cơ chế tháo gỡ, giải quyết các yêu cầu chính đáng, phù hợp với quy định và chế độ, chính sách.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Diệu Linh

Trước đó, tại phiên trù bị ngày 26/10, đại hội bầu Ban Chấp hành khóa II gồm 13 đồng chí và Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành, bà Nguyễn Thị Trường Giang được bầu làm Phó Chủ tịch Liên Chi hội nhiệm kỳ 2026–2031.

Chức danh Chủ tịch và một Phó Chủ tịch sẽ được kiện toàn sau khi xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hiệp y với Hội Nhà báo Việt Nam.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021–2026 nhận bằng khen của Giám đốc Học viện tại đại hội, ngày 27/10. ﻿Ảnh: Diệu Linh

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Trường Giang cho biết Ban Chấp hành sẽ sớm xây dựng chương trình hành động, phát huy nguồn lực trí tuệ và thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan báo chí.

Đại hội thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết nhiệm kỳ 2026–2031. Dịp này, 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021–2026 được nhận khen thưởng của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.