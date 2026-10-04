Nâng cao chất lượng bán trú và giảng dạy cho học sinh

Cô trò Trường Tiểu học A Hải Xuân, xã Hải Xuân (Ninh Bình) trong một giờ ra chơi.

Việc triển khai nhiệm vụ đầu năm học sau sáp nhập đòi hỏi các nhà trường vừa phải nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa phải giữ vững chất lượng giảng dạy và đặc biệt là nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho người học.

Chăm lo cho sức khỏe học sinh

Trường Mầm non Hải Hưng B (xã Hải Hưng, Ninh Bình) hiện có tổng 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 31 lớp và gần 700 trẻ đang theo học. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Hiệu trưởng trao đổi, quy mô đội ngũ giáo viên đông hơn mở ra cơ hội giao lưu chuyên môn, tổ chức các hoạt động nhóm, thao giảng và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy một cách sinh động, hiệu quả.

Phụ huynh cùng giám sát khâu tiếp nhận thực phẩm đầu vào tại bếp ăn Trường Mầm non Hải Hưng B (xã Hải Hưng, Ninh Bình).

Trong tháng đầu tiên của năm học mới 2026-2027, việc phân công nhiệm vụ các bộ phận trong nhà trường được triển khai nghiêm túc theo hướng dẫn của các cấp; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ đã đi vào nền nếp. Đặc biệt, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu được nhà trường thực hiện bài bản, có mã QR để truy xuất nguồn gốc thực phẩm rõ ràng.

"Nhà trường đã thống nhất với phụ huynh thu tiền ăn là 25.000 đồng/ngày/trẻ gồm bữa chính trưa và bữa phụ chiều, đảm bảo đúng định lượng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của trẻ; trong đó bữa chính trưa. Khâu xây dựng thực đơn được tiến hành từ đầu tháng, hai tuần sẽ ăn bữa lặp lại. Phụ huynh và nhà trường cùng giám sát khâu tiếp nhận thực phẩm hàng ngày ngay tại bếp ăn", bà Hạnh thông tin.

Nhân viên nuôi dưỡng sơ chế thực phẩm tại bếp ăn nhà trường.

Cũng theo bà Hạnh, nhà trường hiện có 12 nhân viên nuôi dưỡng nhưng lương thấp. Có người sau khi đóng bảo hiểm chỉ còn khoảng 6 triệu đồng/tháng nên rất khó khăn trong cuộc sống. Đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm, nâng mức hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng để chị em gắn bó với nghề; địa phương tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phòng học; tập huấn về công nghệ thông tin cho giáo viên.

Tại Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm (phường Hà Đông, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thu An - Hiệu trưởng cho hay, mầm non là cấp học đặc thù, nơi hoạt động "học mà chơi, chơi mà học" đóng vai trò chủ đạo. Dù quy mô trường lớp thay đổi, nhiệm vụ cốt lõi vẫn là nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ. Nhà trường đã nhanh chóng ổn định nền nếp chuyên môn ngay từ những tuần đầu tiên.

Phụ huynh kiểm tra độ tươi ngon của thịt lợn tại bếp ăn Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Khu vực bàn sơ chế rau, củ, quả.

Các tổ chuyên môn cùng sinh hoạt, thống nhất phương pháp chăm sóc - giáo dục theo Chương trình Giáo dục Mầm non mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp các phương pháp giáo dục tiên tiến (Montessori, STEM/STEAM) phù hợp với thực tiễn. Việc đổi mới không gian lớp học, tạo ra các góc hoạt động trải nghiệm mở sẽ kích thích tính tò mò, giúp trẻ nhanh chóng quên đi cảm giác lạ lẫm ở môi trường mới.

"Đặc biệt, công tác an toàn bán trú là khâu đặc biệt quan trọng. Theo quy định của Thành phố, việc lựa chọn ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm nào thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã/phường. Nhà trường làm chặt khâu tiếp nhận, chế biến thực phẩm, chia suất cho trẻ theo đúng định lượng, định mức khẩu phần ăn của trẻ trên thực đơn đã xây dựng một cách khoa học, hợp lý", bà Nguyễn Thị Thu An chia sẻ.

Làm tốt công tác tư tưởng

Thầy trò Trường THCS A Hải Xuân trong một giờ Sinh hoạt dưới cờ.

Ghi nhận tại xã Hải Xuân (Ninh Bình), ông Nguyễn Văn Chinh - Trưởng Phòng Văn hóa xã hội cho biết, sau sắp xếp toàn xã hiện còn 6 trường công lập, mỗi cấp học có hai trường. Nhân tố con người luôn mang tính quyết định. Khi sáp nhập, đội ngũ giáo viên, nhân viên từ các cơ sở khác nhau về chung một mái nhà không tránh khỏi những băn khoăn về vị trí công tác, định mức giờ dạy.

Ban giám hiệu các nhà trường đã làm tốt công tác tư tưởng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng giáo viên để bố trí công việc phù hợp với năng lực và hoàn cảnh gia đình. Sự công bằng, minh bạch và tinh thần lắng nghe sẽ giúp xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng. Khi thầy cô yên tâm công tác mới có thể dành trọn tâm huyết và tình thương yêu tới học sinh.

Học sinh thực hiện nghi thức Chào cờ đầu tuần.

Ông Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS A Hải Xuân cho rằng, khi sáp nhập hai hoặc nhiều trường, việc hợp nhất văn hóa làm việc, quy trình quản lý và phong cách lãnh đạo cũng cần một khoảng thời gian phù hợp. Một tập thể đoàn kết, đồng lòng và yên tâm công tác sẽ là điểm tựa vững chắc nhất để nhà trường vượt qua giai đoạn xáo trộn ban đầu.

Dù mô hình trường lớp có thay đổi ra sao, nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục vẫn là chất lượng dạy và học. Nhà trường đã nhanh chóng ổn định nền nếp chuyên môn ngay từ những buổi học đầu tiên. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bài giảng phù hợp với từng đối tượng, chú trọng phân loại học sinh để có phương pháp bồi dưỡng hay hỗ trợ kịp thời.

Theo góc nhìn của bà Phạm Thị Ánh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Hải Xuân (xã Hải Xuân, Ninh Bình), công tác chăm sóc, tư vấn tâm lý học đường, chăm sóc sức khỏe đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú phải được triển khai chu đáo. Sự quan tâm ân cần, môi trường học tập an toàn và ấm áp sẽ giúp các bậc phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình tới trường.