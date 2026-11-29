Bên cạnh nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, việc ứng xử có văn hóa luôn được xem trọng tại các cơ sở khám, chữa bệnh của tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên hiện có mạng lưới y tế rộng khắp với 92 trạm y tế xã, phường và 26 bệnh viện. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 3 cơ sở y tế công lập thuộc bộ, ngành; 15 trạm y tế doanh nghiệp, trường học và 835 cơ sở hành nghề y ngoài công lập.

Toàn ngành hiện có hơn 5.300 công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cơ sở y tế luôn chú trọng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Khi đến cơ sở y tế, người bệnh thường mang tâm lý lo lắng, mệt mỏi nên sự quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu của nhân viên y tế có ý nghĩa quan trọng. Một lời nói nhẹ nhàng, thái độ tận tình không chỉ giúp người bệnh yên tâm mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Vì vậy, bên cạnh nâng cao trình độ chuyên môn, ngành Y tế đặc biệt quan tâm đổi mới phong cách, thái độ giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

PGS,TS Lưu Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Việc đổi mới giao tiếp, ứng xử tại các cơ sở khám, chữa bệnh được cụ thể hóa từ những việc nhỏ nhất, nhằm tạo sự gần gũi, thân thiện và giúp người bệnh yên tâm trong quá trình điều trị.

Hằng năm, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thái Nguyên đều tập huấn về giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, nhân viên y tế.

Tại các trạm y tế, sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng, kéo theo áp lực lớn đối với đội ngũ nhân viên. Không chỉ cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế, dân số, các trạm còn đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý, theo dõi và cấp phát thuốc cho người mắc bệnh không lây nhiễm, phục hồi chức năng cơ bản, cấp cứu ban đầu... Dù vậy, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Hằng, Giám đốc Trạm Y tế phường Linh Sơn, cho biết: Dù áp lực công việc lớn hơn trước, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trạm vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ thái độ phục vụ tận tình, ứng xử văn hóa, văn minh trong môi trường làm việc.

Tại các bệnh viện, văn hóa ứng xử được thể hiện qua sự thân thiện, quan tâm giữa thầy thuốc và người bệnh. Bà Đỗ Thị Huệ, phường Gia Sàng, chia sẻ: Khi đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị bệnh cao huyết áp, điều khiến tôi cảm động nhất là sự quan tâm, ân cần của các y, bác sĩ.

Để xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở y tế, toàn ngành đã triển khai tập huấn về giao tiếp, ứng xử; phát động các phong trào thi đua; gắn tiêu chí xây dựng cơ quan văn hóa với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 12 điều Y đức. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức thực hiện nếp sống văn minh cũng được đẩy mạnh.

Văn hóa ứng xử trong cơ sở y tế được vun đắp từ những hành động giản dị hằng ngày như lời chào thân thiện, nụ cười, sự lắng nghe và thái độ tận tâm với người bệnh. Đây cũng là nền tảng để ngành Y tế tiếp tục lan tỏa phong cách giao tiếp văn minh, chuyên nghiệp, xây dựng môi trường khám, chữa bệnh thân thiện, lấy người bệnh làm trung tâm.