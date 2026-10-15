Nâng cao cảnh giác với ma túy tại hai cửa khẩu biên giới Việt Nam-Campuchia

Các đại biểu tham dự buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy tại An Giang. (Ảnh: Cục Hải quan)

Ngày 15/10 Cục Hải quan cho biết, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa, hành lý và giao thương qua biên giới để vận chuyển trái phép chất ma túy. Việc nâng cao cảnh giác cho những người thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa, phương tiện tại khu vực cửa khẩu vì vậy có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng.

Để đưa các cảnh báo và hướng dẫn phòng ngừa đến trực tiếp người dân, doanh nghiệp, Cục Hải quan, trực tiếp là Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 (Đội 7), thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu, đã chủ trì, phối hợp Chi cục Hải quan khu vực XX, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy tại Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình và Cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Chương trình thu hút gần 150 đại biểu, gồm đại diện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, lái xe, người lao động, hành khách và cư dân khu vực biên giới. Các buổi tuyên truyền được tổ chức vào buổi sáng tại Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình và buổi chiều tại Cửa khẩu Vĩnh Xương.

Đây là hoạt động triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng thuộc Tiểu dự án 2 “Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy ở cơ sở”, Dự án 7 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; đồng thời gắn công tác tuyên truyền, phòng ngừa với nhiệm vụ kiểm soát ma túy của lực lượng hải quan tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Để nội dung tuyên truyền phù hợp với thực tế, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, trực tiếp là Đội 7, đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tài liệu; phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XX, lực lượng hải quan tại cửa khẩu và chính quyền địa phương tổ chức chương trình theo đặc điểm từng địa bàn, nhóm đối tượng tham gia.

Nội dung được truyền tải trực tiếp, dễ hiểu, gắn kiến thức pháp luật với những tình huống thực tế trong hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải và sinh hoạt tại khu vực biên giới. Cách thức tuyên truyền này hướng tới giúp người tham gia nhận diện nguy cơ ngay trong công việc và hoạt động hằng ngày.

Tại các buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Đội trưởng Đội 7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, trực tiếp phổ biến các nội dung trọng tâm về tình hình, nguy cơ tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia; các quy định pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống ma túy.

Các đại biểu được thông tin về phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa, hành lý để vận chuyển trái phép chất ma túy. Cùng với đó là những cảnh báo về tác hại và nguy cơ từ các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới.

Một nội dung được chương trình chú trọng là hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, lái xe và người lao động nhận diện những tình huống có nguy cơ bị các đối tượng phạm tội lợi dụng. Qua đó, nâng cao ý thức tự bảo vệ và trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, hành lý, phương tiện khi tham gia hoạt động qua biên giới.

Thông qua phần trao đổi, giải đáp, các đại biểu còn được hướng dẫn cách xử lý phù hợp khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng. Nội dung này gắn việc phổ biến kiến thức pháp luật với trách nhiệm chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm ma túy tại địa bàn.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, trực tiếp là Đội 7, phối hợp với lực lượng hải quan tại cửa khẩu phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho hành khách, lái xe, doanh nghiệp và cư dân biên giới.

Thông điệp “Không nhận-không giữ-không mang hộ-không vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc” được nhấn mạnh nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa việc vô tình tiếp tay cho các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thông qua hoạt động này, Cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; phát huy trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và cung cấp thông tin về tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Việc tổ chức tuyên truyền tại Khánh Bình và Vĩnh Xương thể hiện sự chủ động của Cục Hải quan trong triển khai các nhiệm vụ được giao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Trong đó, hình thức tuyên truyền được đổi mới theo hướng sát địa bàn, sát đối tượng, gắn phổ biến pháp luật với thực tiễn phòng ngừa, kiểm soát ma túy của lực lượng hải quan.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng chức năng với doanh nghiệp và nhân dân. Qua đó, huy động sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia an toàn, ổn định và phát triển.