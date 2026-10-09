Nâng cao cảnh giác với hành vi trộm cắp tài sản

Từ chủ quan, mất cảnh giác…

Theo Công an (CA) tỉnh Tây Ninh, 9 tháng đầu năm 2026 tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn được bảo đảm; tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) được kiềm chế, kéo giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2025, với 735 vụ xảy ra, giảm 184 vụ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 93,3%; riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,4%. Tổng hợp tình hình chung của tỉnh, số vụ xâm phạm TTXH được ghi nhận giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoảng 15 giờ 40 ngày 01/10, tại khu vực (KV) kênh Hòa Tân (ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh), CA xã đã cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (CS) bắt quả tang Nguyễn Nhựt Tân (SN 1992, ngụ cùng xã) về hành vi TCTS, thu tang vật là 1 động cơ Diesel gắn giàn sắt xi bằng kim loại dài cùng đầu bơm nước đã qua sử dụng của ông Lê Văn Bốn (SN 1970, ở ấp Bắc Hòa). Tại cơ quan CA, Nguyễn Nhựt Tân đã thừa nhận hành vi vi phạm. Vụ việc sau đó được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm rõ. Chiếc máy bơm nước có thể không phải TS quá lớn về giá trị, nhưng với người dân, nhất là những hộ sản xuất nông nghiệp, đó lại là phương tiện phục vụ công việc, gắn trực tiếp với sinh kế.

Anh Thông nhận lại chiếc xe bị mất trộm

Một vụ khác cho thấy tính chất nguy hiểm của những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Rạng sáng 26/9, trong lúc tuần tra mật phục trên địa bàn, CA xã Dương Minh Châu phát hiện 1 nam thanh niên đẩy chiếc Yamaha Sirius BS: 70E1-124.47, có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng vứt xe bỏ chạy, nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Tại hiện trường, CA thu giữ các dụng cụ chuyên dùng để phá khóa, đột nhập như xà beng, kìm, cờ-lê, tua-vít. Đối tượng được xác định là Nguyễn Thành Được (SN 1991, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Biên), đã có 4 tiền án về tội TCTS. Qua đấu tranh, Được khai nhận đã cạy cửa, lấy chiếc xe trên tại nhà anh Nguyễn Văn Thông (SN 1982, ngụ ấp Phước Lợi, xã Dương Minh Châu) lúc 3 giờ 25 sáng cùng ngày. Ngay sau đó, phương tiện được làm thủ tục trao trả cho người bị hại.

Vụ việc được truy xét nhanh cho thấy hiệu quả của công tác tuần tra, mật phục, nắm địa bàn. Trộm cắp thường chọn thời điểm vắng người, nhất là ban đêm, lúc rạng sáng; đối tượng có kinh nghiệm thường quan sát trước, tìm những nơi sơ hở để ra tay. Nếu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra và người dân kịp thời cung cấp thông tin, chắc chắn "đất sống" của tội phạm sẽ bị thu hẹp.

Trong khi đó, tại P. Tân Ninh, 1 vụ mất xe máy lại bắt đầu từ sự chủ quan thường thấy: Để xe không có người trông trong khi chìa khóa vẫn cắm trong ổ. Khoảng 5 giờ 15 ngày 29/9, bà D.T.N.M (ngụ KP Ninh Lợi, P. Ninh Thạnh) điều khiển xe máy đến chợ Hiệp Ninh bán cá. Khi đến hẻm số 3 đường Bế Văn Đàn (thuộc KP Hiệp Lễ, P. Tân Ninh), bà M. để xe cách nơi bán khoảng 5m, chìa khóa vẫn cắm trong ổ rồi quay lại buôn bán. Khoảng 6 giờ 45, bà phát hiện xe bị mất và trình báo CA.

Tiếp nhận tin báo, CA P. Tân Ninh tổ chức truy xét, rà soát các đối tượng tình nghi và phát hiện phương tiện trên đang bị Nguyễn Văn Mẫn (SN 1989, ngụ KP9, P. Tân Ninh) tháo biển số lẫn ốp nhựa và chuẩn bị sơn lại màu nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng. Đối tượng khai đi bộ từ nhà với mục đích tìm xe để trộm bán lấy tiền tiêu xài, nên khi thấy phương tiện có sẵn chìa khóa, lại không người trông coi liền lấy trộm rồi đưa đi thay đổi đặc điểm nhận dạng. Qua xác minh, Mẫn không có nơi cư trú ổn định, không nghề nghiệp và từng có tiền án về tội TCTS. Chiếc xe trị giá khoảng 9 triệu đồng.

Cũng trong ngày 29/9, khoảng 6 giờ, CA xã Trà Vong tiếp nhận tin báo của ông Trần Quốc Tuấn (ngụ ấp Suối Ông Đình) bị mất trộm 1 xe môtô tại KV chợ Trà Vong. Lập tức, Ban chỉ huy CA xã huy động lực lượng, triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng. Tập trung rà soát địa bàn, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, thu thập các nguồn tin có liên quan, CA xã xác định Thái Minh Dương (SN 1990, ngụ ấp Suối Ông Đình) là nghi can và khoảng 10 giờ 30 cùng ngày đã mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Dương khai nhận đã lấy trộm chiếc Honda Blade BS: 70H8-6256 của ông Tuấn. Tang vật ngay sau đó được thu giữ. Đấu tranh mở rộng, Dương khai trước đó đã cùng Thái Văn Vũ (SN 1990, ngụ cùng ấp) thực hiện thêm 4 vụ TCTS tại P. Bình Minh và xã Trà Vong.

Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ

Bốn vụ việc, bốn phương thức thực hiện khác nhau nhưng cùng có 1 điểm chung: Tội phạm luôn nhắm đến những "khoảng trống sơ hở" để ra tay. Có trường hợp đối tượng chuẩn bị sẵn công cụ phá khóa, có khi lợi dụng đêm khuya để hành sự, cũng có lúc chỉ cần thấy chiếc xe để sẵn chìa khóa là lập tức ra tay...

… Đến chủ động phòng ngừa

Một trong những yếu tố quan trọng giúp kéo giảm tội phạm là chủ động phòng ngừa, thay vì chỉ xử lý khi vụ việc đã xảy ra. Tại tỉnh Tây Ninh, công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát thường xuyên được tăng cường, nhất là ở những tuyến, địa bàn trọng điểm. Các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống (PC) tội phạm được triển khai quyết liệt, trong đó có cao điểm 30 ngày - đêm tổng rà soát, truy quét, làm sạch địa bàn.

Ở cấp CS, hiệu quả của cách làm này thể hiện khá rõ qua những vụ bắt giữ nhanh đối tượng trộm cắp. Tại xã Dương Minh Châu, việc tổ chức tuần tra mật phục vào lúc rạng sáng đã giúp CA phát hiện đối tượng mang xe vừa trộm đi tiêu thụ. Ở P. Tân Ninh, việc tiếp nhận tin báo và truy xét ngay sau khi xảy ra vụ việc đã giúp thu hồi phương tiện trước khi đối tượng kịp thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Việc xây dựng được thế trận phòng ngừa ngay từ khu dân cư, CS kinh doanh, nhà trọ và từng hộ gia đình là điều rất quan trọng. Tại P. Gia Lộc, nơi có Khu công nghiệp Phước Đông với hàng ngàn lao động từ nhiều địa phương đến làm việc, nhu cầu thuê trọ rất lớn. Toàn phường hiện có 407 CS cho thuê trọ, gần 6.000 phòng là nơi tạm trú của hơn 9.804 công nhân, người lao động tự do. Công an P. Gia Lộc đã tham mưu triển khai mô hình "Tổ nhà trọ an toàn" hướng đến nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của chủ nhà trọ và người thuê. Hiện 51/51 nhà trọ tham gia mô hình đã được gắn camera giám sát ANTT; 100% nhà trọ có bảng nội quy sinh hoạt, phòng cháy, chữa cháy, trang bị bình chữa cháy xách tay và niêm yết số điện thoại đường dây nóng của CA phường để thuận tiện báo tin.

Lực lượng CA không chỉ tuyên truyền mà còn thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc khai báo lưu trú, đăng ký tạm trú; tuyên truyền PC ma túy, cờ bạc; nêu rõ về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và vận động chủ nhà trọ, công nhân, người lao động cùng tham gia nắm tình hình. Từ khi mô hình được thành lập, các chủ nhà trọ đã cung cấp 12 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, từ đó CA phường kịp thời kiểm tra, phát hiện 2 vụ việc, xử lý 4 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn 4 nhóm đối tượng có dấu hiệu tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Sau hơn 3 tháng ra mắt, tình hình vi phạm pháp luật và các vụ việc mất ANTT tại các khu nhà trọ giảm hơn 65% so với trước khi thành lập mô hình. Đây cũng là tinh thần của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh. Khi người dân không đứng ngoài cuộc, lực lượng chức năng có thêm "tai mắt" tại CS.

Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu đi lại, mua sắm, giao dịch và hoạt động kinh doanh thường gia tăng, kéo theo nguy cơ phát sinh trộm cắp nếu người dân lơ là vuệc bảo vệ tài sản. Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo bà con không để xe ở nơi vắng mà không có người trông coi; tuyệt đối không để chìa khóa trên xe; khóa cửa, kiểm tra cổng, cửa sổ trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà; chủ động lắp camera tại những vị trí cần thiết; lưu giữ thông tin nhận dạng, giấy tờ và đặc điểm tài sản có giá trị. Khi từng "khoảng trống" được lấp lại, những hành động lén lút của kẻ trộm sẽ ngày càng khó gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân. Phát hiện mất tài sản hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần nhanh chóng báo CA để lực lượng chức năng kịp thời truy xét.