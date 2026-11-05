Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 57 tỉnh; lãnh đạo xã Mường Khương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang ở cơ sở và Nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác trước âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Hồng Hải - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Đồng chí chỉ rõ, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo và đời sống xã hội để xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động mâu thuẫn, chia rẽ các dân tộc, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại tá Đặng Hồng Hải - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, Đại tá Đặng Hồng Hải đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái giữa các dân tộc. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành của tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị lực lượng vũ trang ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn công tác tuyên truyền với công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách dân tộc. Cùng với đó, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống; củng cố niềm tin, nâng cao ý thức cảnh giác trong cộng đồng, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề, tập trung vào các nội dung: một số vấn đề quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn an ninh, trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác; nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch hiện nay; phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết cộng đồng.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc xã Mường Khương nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu pháp luật phục vụ Hội nghị.

Hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và đồng bào dân tộc thiểu số trong nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò của cộng đồng trong giữ gìn an ninh, trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa, tạo động lực, nền tảng cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.