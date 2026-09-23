Nâng bước trẻ em vùng cao đến trường

Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị tặng 10 bộ máy tính bàn cho Trường Tiểu học La Dêê. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần tình nguyện

Trường Tiểu học La Dêê hiện có 284 học sinh đang theo học, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Cơ Tu và Giẻ Triêng. Trước đây, nhà trường được đầu tư phòng tin học nhưng qua thời gian dài sử dụng, nhiều máy hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Nhằm tháo gỡ khó khăn này, đầu tháng 9/2026, Ban Thanh niên Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình tình nguyện, tặng 10 bộ máy tính bàn trị giá 70 triệu đồng cho nhà trường.

Bên cạnh đó, đoàn tình nguyện còn trao công trình “Góc thư viện cho em” trị giá 20 triệu đồng gồm kệ sách, bàn đọc cùng nhiều sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh Trường Tiểu học La Dêê. Dịp này, đoàn tình nguyện còn trao 200 suất quà Trung thu, dụng cụ học tập, đồng phục và trang thiết bị sinh hoạt tại xã La Dêê... Các công trình thanh niên như: “Thắp sáng vùng biên” hay “Đường cờ Tổ quốc” cũng được khẩn trương hoàn thành.

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố chia sẻ, chuyến tình nguyện tại xã La Dêê là hành trình mang tình thương đến với trẻ em vùng cao. Qua từng hoạt động, tuổi trẻ Đà Nẵng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, tuổi trẻ Công an thành phố tiếp tục tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại xã Hùng Sơn, trao tặng 1.273 phần quà cho trẻ em tại đây.

Đoàn Các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tặng nhiều trang thiết bị dạy học, sinh hoạt tại Trường Mẫu giáo Nông Sơn (xã Nông Sơn). Ảnh: LÊ TÂN

Cùng thời gian này, Đoàn Các cơ quan Đảng thành phố phối hợp các đơn vị thực hiện chương trình “Vì đàn em thân yêu năm 2026” tại Trường Tiểu học Nông Sơn, Trường Mẫu giáo Nông Sơn (xã Nông Sơn) và Trường Tiểu học Quế Phước (xã Quế Phước). Đây là những địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.

Tại đây, đoàn đã trao tặng nhiều bộ bàn ghế, trang thiết bị dạy học, sách vở, áo quần và đồ chơi trẻ em, giúp các trường sẵn sàng cho năm học mới. Theo Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng thành phố Lê Văn Tân, các hoạt động tình nguyện vừa qua góp phần cải thiện điều kiện học tập tại những trường miền núi khó khăn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án hỗ trợ học sinh vùng cao.

Lan tỏa lòng nhân ái

Trước khi bước vào năm học mới, em Zơ Râm Thị Phương Ly, học sinh lớp 4 tại xã Đắc Pring đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Là học sinh mồ côi cha, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, Phương Ly được Đoàn xã Đắc Pring trao 1 triệu đồng để mua sách vở, quần áo.

Nguồn kinh phí này do Đoàn Thanh niên UBND thành phố tài trợ, giúp gia đình em giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho em an tâm đến trường. Ngoài Phương Ly, Đoàn Thanh niên UBND thành phố còn nhận đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác tại xã Đắc Pring với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng và kéo dài đến cuối năm 2026.

Đoàn xã Đắc Pring tặng kinh phí đỡ đầu cho học sinh khó khăn trên địa bàn do Đoàn Thanh niên UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ. Ảnh: ĐVCC

Theo Thành đoàn Đà Nẵng, trong chiến dịch “30 ngày đêm hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” (diễn ra từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8/2026) đã tạo dấu ấn đậm nét. Các cơ sở Đoàn phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động tổng nguồn lực hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em và các trường tại 6 xã biên giới gồm: Tây Giang, Avương, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê.

Chiến dịch tập trung vào việc tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo, xây dựng hạ tầng dân sinh, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số và phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân cho hay, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình ý nghĩa đồng hành với thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục định hướng các đơn vị đổi mới phương thức tổ chức, chuyển từ hỗ trợ mang tính thời điểm sang xây dựng các mô hình bền vững, gắn kết chặt chẽ nguồn lực xã hội hóa. Mục tiêu xuyên suốt nhằm đảm bảo mọi trẻ em miền núi đều nhận được chăm sóc toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai.