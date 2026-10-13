Nâng bước học trò vùng cao biên giới Chiềng Sơn

Niềm vui của cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn khi bước vào năm học mới.

Giờ học của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Các em phấn khởi được học tập trong ngôi trường mới khang trang

Phòng học máy tính tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Phòng học âm nhạc của các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn trong khu nội trú khang trang, sạch đẹp

Giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn hướng dẫn các em ôn bài ngoài giờ.

Đội ngũ nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho học sinh nội trú.

Bữa ăn trưa của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.