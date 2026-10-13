Giáo dục

Nâng bước học trò vùng cao biên giới Chiềng Sơn

Bước vào năm học mới 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn đã nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học cho 980 học sinh dân tộc thiểu số vùng cao biên giới xã Chiềng Sơn. Song song với việc thi đua nâng cao chất lượng bài giảng, nhà trường đặc biệt chú trọng chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và sức khỏe y tế cho các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 9. Ngôi trường học khang trang hiện đại, ấm áp này chính là bước đệm vững chắc giúp học sinh yên tâm học tập, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương. Những hình ảnh sinh động về hoạt động dạy, học và sinh hoạt nội trú tại trường những ngày đầu năm học mới.

Báo Sơn La
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Niềm vui của cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn khi bước vào năm học mới.

Niềm vui của cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn khi bước vào năm học mới.

Giờ học của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Giờ học của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Các em phấn khởi được học tập trong ngôi trường mới khang trang

Các em phấn khởi được học tập trong ngôi trường mới khang trang

Phòng học máy tính tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Phòng học máy tính tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Phòng học âm nhạc của các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Phòng học âm nhạc của các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn trong khu nội trú khang trang, sạch đẹp

Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn trong khu nội trú khang trang, sạch đẹp

Giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn hướng dẫn các em ôn bài ngoài giờ.

Giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn hướng dẫn các em ôn bài ngoài giờ.

Đội ngũ nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho học sinh nội trú.

Đội ngũ nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho học sinh nội trú.

Bữa ăn trưa của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Bữa ăn trưa của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn.

Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/anh/nang-buoc-hoc-tro-vung-cao-bien-gioi-chieng-son-6s2kF9rvg.html