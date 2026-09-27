Nâng bước em đến trường nơi biên giới Đồng Nai

Sáng sớm, con đường đất đỏ dẫn vào Trường TH và THCS Kim Đồng (xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai) còn bảng lảng hơi sương. Trong căn nhà nhỏ, em Điểu Thị Bảo Trâm, dân tộc S’tiêng, học sinh lớp 2A1, cẩn thận xếp sách vở vào chiếc cặp mới rồi chuẩn bị đến trường.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) phối hợp trao quà tặng học sinh nghèo xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai.

Với nhiều học sinh, một chiếc cặp mới, vài bộ sách vở hay đồ dùng học tập là những vật dụng bình thường. Nhưng với gia đình Bảo Trâm, đó từng là khoản chi phải cân nhắc. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập gia đình hạn hẹp. Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) thông qua chương trình “Nâng bước em đến trường” đã giúp em có thêm điều kiện học tập.

Điểu Thị Bảo Trâm bày tỏ: “Chiếc cặp mới đựng sách vở và cũng là chiếc cặp mang theo niềm vui của em trong mỗi ngày đến trường”.

Chị Điểu Thị Két, mẹ em Điểu Thị Bảo Trâm chia sẻ: “Nhà tôi còn khó khăn, nhiều khoản trong gia đình phải tính toán. Được các chú bộ đội quan tâm, cháu có thêm điều kiện học tập. Gia đình rất cảm kích”.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) trao quà tặng học sinh nghèo xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai.

Câu chuyện của Điểu Thị Bảo Trâm cũng là câu chuyện của Điểu Luân, dân tộc S’tiêng, học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa). Cha mẹ Điểu Luân làm việc quanh năm nhưng thu nhập bấp bênh. Những khoản chi thiết yếu trong gia đình luôn phải chắt chiu. Đã có thời điểm, em nghĩ đến việc nghỉ học để phụ giúp cha mẹ.

Nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của gia đình Điểu Luân, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 đã đồng hành thông qua chương trình “Nâng bước em đến trường” giúp Luân tiếp tục đến lớp. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, sách vở, đồ dùng học tập, cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm tình hình học tập của em.

“Các chú bộ đội không chỉ hỗ trợ tiền, sách vở mà còn thường xuyên hỏi thăm, động viên nên em càng phải cố gắng học tập”, Luân nói.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) trao quà tặng học sinh nghèo trên địa bàn biên giới TP Đồng Nai.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng trên địa bàn biên giới TP Đồng Nai, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, điều kiện học tập của học sinh ở một số gia đình cũng còn hạn chế, có phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình.

Thượng tá Trịnh Cao Biền, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 khẳng định: “Từ thực tiễn địa bàn, chúng tôi xác định thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” phải bắt đầu từ việc nắm chắc hoàn cảnh từng học sinh. Đảng ủy, chỉ huy Đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và tổ chức cho cán bộ bám địa bàn xuống từng gia đình khảo sát, nắm tình hình cụ thể, từ đó lựa chọn đúng đối tượng là học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số để có hình thức hỗ trợ phù hợp”.

Cùng với đó, Đoàn duy trì thường xuyên mô hình nền nếp. Không dừng ở việc trao quà, học bổng, sách vở, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm thiết yếu, cán bộ, chiến sĩ còn thăm hỏi, động viên, theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của từng em; kịp thời nắm bắt những khó khăn phát sinh để phối hợp cùng gia đình, nhà trường tháo gỡ.

Đơn vị cũng đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Việc hỗ trợ được thực hiện theo hướng đúng đối tượng, thiết thực, công khai; định kỳ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và nhân rộng cách làm hiệu quả. Từ năm 2020 đến nay, Đoàn duy trì hiệu quả mô hình, kịp thời hỗ trợ 586 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới TP Đồng Nai với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Bằng những việc làm cụ thể, chương trình “Nâng bước em đến trường” đang góp phần giữ những bước chân nhỏ ở lại với lớp học, tiếp thêm niềm tin để các em vượt khó vươn lên. Qua đó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động gần dân, sát dân, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, ngày càng phát triển.