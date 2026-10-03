'Nâng bước chân em- An toàn đến trường', mô hình nhân văn tại Cà Mau

Ngày 3/10, Công an xã Vĩnh Thanh tổ chức công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau về việc công nhận mô hình Dân vận khéo “Nâng bước chân em - An toàn đến trường”. Đây là mô hình nhằm phát huy vai trò của Công an trong chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đại diện chính quyền địa phương, Công an xã trao quà hỗ trợ của nhà hảo tâm cho các em học sinh khó khăn.

Mô hình được Công an xã Vĩnh Thanh thành lập từ tháng 5/2026. Qua khảo sát thực tế, Công an xã nhận thấy trên địa bàn vẫn còn những học sinh mồ côi, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt hoặc thiếu điều kiện chăm sóc thường xuyên.

Với những gia đình còn chật vật lo từng bữa ăn, sách vở, quần áo hay phương tiện đến trường đôi khi trở thành gánh nặng. Một số em đứng trước nguy cơ phải gián đoạn việc học, thiếu điều kiện học tập và dễ bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực như bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm trật tự an toàn giao thông và những nội dung xấu, độc trên không gian mạng.

Chiếc giường ngủ của 3 mẹ con cũng là nơi học tập của Mai.

Từ thực tế đó, Công an xã Vĩnh Thanh tìm hiểu hoàn cảnh từng học sinh để lựa chọn những trường hợp cần được hỗ trợ. Mô hình được xây dựng với phương châm không chỉ trao quà, hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là đồng hành, giáo dục, phòng ngừa và kết nối các nguồn lực xã hội, giúp các em có thêm điều kiện học tập, trưởng thành trong môi trường an toàn.

Công an xã Vĩnh Thanh và nhà trường đến trao quà hỗ trợ hàng tháng cho em Mai.

Theo Trung tá Trần Trung Kiên, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Thanh, qua rà soát, Công an xã đã lựa chọn, đồng hành, hỗ trợ thường xuyên 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt hoặc cần được quan tâm, bảo vệ. Mỗi trường hợp được theo dõi gắn với thông tin về gia đình, nhà trường, hoàn cảnh và nhu cầu hỗ trợ; đồng thời phân công cán bộ phụ trách để thường xuyên nắm tình hình.

Tại hội nghị công bố mô hình, nhà hảo tâm và KOL đã trao quà hỗ trợ em Mai.

“Việc hỗ trợ được duy trì theo tháng. Công an xã tổ chức sinh hoạt với gia đình, động viên các em trước năm học mới và trao nguồn hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Từ khi ra mắt đến nay, mô hình đã vận động hỗ trợ… trên 100 triệu đồng”, Trung tá Kiên cho biết.

Trong những trường hợp được Công an xã Vĩnh Thanh hỗ trợ, câu chuyện của em Lê Ngọc Mai, học sinh Trường THCS Hưng Phú có hoàn cảnh khiến những người thực hiện mô hình đặc biệt trăn trở.

Theo Đại úy Lê Minh Vịnh, Tổ trưởng Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Thanh, Mai có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Cha em hiện đang chấp hành án; mẹ bị bệnh, cuộc sống của ba mẹ con gặp nhiều thiếu thốn. Trong căn nhà nhỏ, chiếc giường vừa là nơi ngủ nghỉ, ăn uống, vừa là chỗ Mai học bài. Những thiếu thốn ấy khiến việc đến trường của cô học trò nhỏ trở nên chật vật.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Mai cố gắng vượt qua để tương lai không dừng lại.

Bước vào năm học 2026-2027, vì mặc cảm hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có tiền trang trải việc học, em từng có ý định bỏ học. Biết hoàn cảnh của Mai, Công an xã Vĩnh Thanh phối hợp Đoàn Thanh niên xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở nhiều lần đến thăm hỏi, động viên.

“Chúng tôi đến thăm, trò chuyện, động viên để em hiểu rằng hoàn cảnh hiện tại không thể quyết định tương lai. Khi được mọi người quan tâm, Mai đã đồng ý trở lại trường”, Đại úy Vịnh chia sẻ.

Thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Trần Trung Kiên, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Thanh trao quyết định cho Đại uý Lê Minh Vịnh người khởi xướng mô hình.

Ngay đầu năm học 2026-2027, Công an xã phối hợp hỗ trợ Mai đồng phục, sách vở, học bổng và kinh phí học tập. Từ nguồn vận động, mô hình hỗ trợ em 500.000 đồng/tháng; đồng thời hỗ trợ thêm 10kg gạo mỗi tháng cho gia đình. Anh Lê Hữu Luân, giáo viên Trường THCS Hưng Phú cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tìm hiểu hoàn cảnh của Mai và có sự quan tâm, hỗ trợ như sách vở, đồng phục, quà và học bổng, nhằm giúp em có điều kiện tiếp tục việc học.

Những phần quà tuy không lớn, nhưng với Mai lại là sự động viên quý giá để em không bỏ lại phía sau hành trình học tập. Em Lê Ngọc Mai xúc động: “Em xin cảm ơn thầy cô, các cô chú Công an và các cô chú hảo tâm đã hỗ trợ học bổng, quần áo, giày dép, sách vở để em được đi học. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người”.

Nhà cách trường khoảng 7km, nhưng Mai chưa có xe đạp để đến lớp. Hằng ngày, em phải tìm cách đến trường nên nhiều hôm bị trễ học. “Em ước có một chiếc xe đạp để đi học”, Mai nói. Ước mơ thứ hai của em cũng giản dị không kém: một chiếc bàn học. Bởi trong căn nhà nghèo, chiếc giường ngủ cũng là nơi Mai ngồi học. Một chiếc bàn nhỏ với Mai không chỉ là vật dụng phục vụ việc học, mà còn là một góc riêng để em có thể ngồi ngay ngắn, viết từng dòng chữ và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.