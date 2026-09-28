Nana xuất hiện với đôi môi thanh mảnh sau nghi vấn tiêm filler

Nana thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sân bay với diện mạo tự nhiên, thanh lịch sau thời gian vướng nghi vấn tiêm filler môi. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã lên đường sang Milan để tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Milan Fashion Week.

Cụ thể, Nana có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để khởi hành đến Italy. Xuất hiện trước ống kính, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với kiểu tóc ngắn gọn gàng cùng đường nét gương mặt sắc sảo.

Nana thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sân bay với diện mạo tự nhiên.

Đáng chú ý, đôi môi của Nana nhận được nhiều sự quan tâm. Thay vì dáng môi dày hơn rõ rệt từng khiến mạng xã hội đặt nghi vấn về việc can thiệp filler, Nana lần này xuất hiện với đường viền môi mảnh và thanh thoát hơn, tạo cảm giác tự nhiên, hài hòa với tổng thể gương mặt.

Bên cạnh diện mạo, phong cách thời trang sân bay của Nana cũng nhận được nhiều lời khen. Nữ nghệ sĩ diện áo sơ mi trắng cổ Henley với điểm nhấn là hàng cúc mạ vàng, phối cùng quần đen đơn giản nhưng tinh tế. Thiết kế vừa vặn giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai và tỷ lệ cơ thể nổi bật của Nana.

Cô hoàn thiện diện mạo bằng một chiếc túi đeo vai da lộn màu nâu sẫm có bề mặt lì, tạo điểm nhấn sang trọng nhưng không quá phô trương. Tổng thể trang phục mang đến cho Nana vẻ thanh lịch, hiện đại và phù hợp với hình ảnh một ngôi sao chuẩn bị tham dự tuần lễ thời trang quốc tế.

Tổng thể trang phục mang đến cho Nana vẻ thanh lịch, hiện đại và phù hợp với hình ảnh một ngôi sao chuẩn bị tham dự tuần lễ thời trang quốc tế.

Trước đó, Nana từng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi hình dáng đôi môi thay đổi rõ rệt so với trước đây, dẫn đến nhiều nghi vấn liên quan đến việc tiêm filler. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận việc đã thực hiện thủ thuật này.

Nana từng chia sẻ: “Nếu đôi môi của tôi khiến mọi người cảm thấy khó chịu, đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn cá nhân không phù hợp với tôi với tư cách một diễn viên”.

Cô cũng bày tỏ sự áy náy khi người hâm mộ phải đọc những bình luận tiêu cực về mình: “Tôi nghĩ những người hâm mộ yêu quý tôi sẽ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những lời chỉ trích dành cho tôi. Vì vậy, tôi càng cảm thấy có lỗi hơn. Từ nay, tôi sẽ cố gắng để chúng ta có thể cùng nhau nghe những điều tốt đẹp hơn”.

Dù vậy, Nana vẫn không đề cập trực tiếp đến việc cô có thực sự sử dụng filler môi hay không.