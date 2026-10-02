Nana xác nhận đang hẹn hò T.O.P

Sau thời gian vướng nghi vấn tình cảm, T.O.P và Nana đã chính thức xác nhận mối quan hệ. Từ lần gặp gỡ khi cùng xuất hiện trong một MV, cả hai được cho là dần trở nên thân thiết và tiến tới mối quan hệ tình cảm từ tháng 6.

Ngày 2/10, công ty quản lý của Nana - Sublime xác nhận với truyền thông Hàn Quốc rằng nữ diễn viên đang có mối quan hệ tình cảm với T.O.P, tên thật là Choi Seung Hyun. Đại diện công ty cho biết hai người "kết duyên thông qua quá trình quay MV và hiện đang có một mối quan hệ tốt đẹp".

Phía T.O.P cũng đưa ra thông tin tương tự. Công ty quản lý nam ca sĩ cho biết anh và Nana lần đầu gặp nhau khi nữ diễn viên tham gia MV ca khúc chủ đề trong album solo của T.O.P. Sau thời gian trở nên gần gũi, cả hai được cho là bắt đầu hẹn hò vào khoảng tháng 6.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi T.O.P và Nana đều là những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc. Một người từng là thành viên của BIGBANG, một trong những nhóm nhạc nam đình đám, trong khi người còn lại được biết đến từ After School trước khi phát triển sự nghiệp diễn xuất và thời trang.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Nana và T.O.P bắt đầu có duyên từ tháng 1, khi nữ diễn viên xuất hiện trong MV ca khúc Studio54 thuộc album solo đầu tay của T.O.P. Ban đầu, mối quan hệ của họ được cho là bắt nguồn từ công việc. Tuy nhiên, sau quá trình hợp tác, cả hai dần trở nên thân thiết và tiến tới tình cảm. Sau khoảng thời gian tìm hiểu, T.O.P và Nana được cho là chính thức trở thành một cặp từ tháng 6.

Trước khi hai phía lên tiếng xác nhận, Dispatch đã công bố loạt hình ảnh được cho là ghi lại những khoảnh khắc đời thường của T.O.P và Nana. Theo nguồn tin này, cả hai vẫn dành thời gian cho nhau dù đều có lịch trình bận rộn.

Hình ảnh được công bố cho thấy T.O.P và Nana xuất hiện với trang phục khá giản dị. Nam ca sĩ đội mũ, đeo kính, trong khi Nana đeo khẩu trang. Cả hai được cho là cùng đi dạo, ghé cửa hàng tiện lợi và tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư tại khu vực Achuiul, Guri - nơi Nana sinh sống.

Đáng chú ý, những khoảnh khắc đời thường này không mang dáng vẻ của một cuộc hẹn hò xa hoa hay phô trương. Cả hai được cho là lựa chọn những hoạt động khá bình thường, dành thời gian bên nhau giữa lịch trình công việc dày đặc.

T.O.P sinh năm 1987, trong khi Nana sinh năm 1991. Cả hai cách nhau 4 tuổi và đều có điểm chung là từng bắt đầu sự nghiệp với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng trước khi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất.

T.O.P là một trong những thành viên nổi bật của BigBang. Sau nhiều năm hoạt động cùng nhóm, anh từng bước theo đuổi con đường riêng và mở rộng sang diễn xuất. Sau khi rời BIGBANG, nam nghệ sĩ tiếp tục thực hiện các dự án cá nhân trong âm nhạc.

Tháng 4 năm nay, T.O.P phát hành album phòng thu solo ANOTHER DIMENSION, đánh dấu lần trở lại với tư cách ca sĩ sau khoảng 3 năm kể từ đĩa đơn DOOM DADA. Từ tháng 8, anh tiếp tục thực hiện tour concert "PRE-STUDIO 2026". Đáng chú ý, ngay cả trong thời gian bận rộn với lịch trình biểu diễn, T.O.P vẫn được cho là dành thời gian gặp gỡ Nana.

Trong khi đó, Nana cũng có lịch trình không kém phần bận rộn. Nữ diễn viên vừa tham gia các hoạt động quảng bá và ghi hình cho những dự án mới, vừa xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế. Cô cũng đang chuẩn bị cho dự án Netflix Maderesa.

Dù lịch trình liên tục di chuyển giữa nhiều địa điểm, Nana và T.O.P vẫn được cho là tranh thủ thời gian bên nhau. Theo truyền thông Hàn Quốc, cả hai thậm chí còn ở bên nhau ngay trước thời điểm Nana xuất cảnh để thực hiện lịch trình.

Trước khi chính thức xác nhận, cả hai phía đều giữ thái độ thận trọng trước thông tin hẹn hò và cho biết đang kiểm tra sự việc. Việc T.O.P và Nana cùng lên tiếng xác nhận sau đó khiến mối quan hệ này trở thành một trong những tin tức đáng chú ý của làng giải trí Hàn Quốc ngày 2/10.

Điểm bắt đầu của chuyện tình cũng gây chú ý khi không phải một cuộc gặp gỡ tình cờ trong đời thường, mà xuất phát từ công việc. Từ hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trong một MV hồi đầu năm, T.O.P và Nana dần trở nên gần gũi rồi tiến tới mối quan hệ tình cảm vài tháng sau đó.

Sau nhiều năm hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, cả hai hiện cùng bước sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp. Và lần này, điều khiến công chúng tò mò không còn nằm ở một sản phẩm âm nhạc hay bộ phim mới, mà là câu chuyện tình cảm được bắt đầu từ chính một lần hợp tác nghệ thuật.