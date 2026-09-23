Nana lên tiếng về tranh cãi liên quan đến việc tiêm filler làm đầy môi

Nana đã lên tiếng phản hồi những ý kiến ​​trái chiều từ khán giả sau khi loạt phim Scandal ra mắt. Thông qua một nền tảng giao tiếp trả phí dành cho người hâm mộ, cô chia sẻ: "Nếu việc tôi để lộ đôi môi của mình gây ra sự khó chịu cho khán giả, thì đó là lỗi của tôi".

Cô nói tiếp: "Tôi cho rằng, lựa chọn cá nhân đó không phải là quyết định đúng đắn đối với một diễn viên. Tôi hiểu rằng, người hâm mộ yêu mến mình hẳn sẽ rất đau lòng khi chứng kiến ​​những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào tôi. Chính vì vậy mà tôi càng cảm thấy hối tiếc hơn. Tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng, trong tương lai, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những điều tích cực".

Toàn bộ 8 tập của loạt phim Netflix, Scandal đã được phát hành vào ngày 18/9. Bộ phim kể về cuộc cá cược tình ái táo bạo và đầy nguy hiểm giữa quý cô Jo (do Son Ye-jin thủ vai), một người phụ nữ tài năng xuất chúng, không chịu gò bó trong vai trò truyền thống của phụ nữ và Jo Won (do Ji Chang-wook thủ vai), gã đào hoa bậc nhất thời Joseon; đồng thời cũng xoay quanh câu chuyện về Hee-yeon (do Nana thủ vai), người phụ nữ bị cuốn vào cuộc cá cược của họ.

Nana vào vai Heeyeon, một góa phụ giữ trọn tiết hạnh suốt thời gian dài sau khi chồng qua đời ở giai đoạn đầu phim. Tuy nhiên, sau khi bộ phim lên sóng, một số khán giả đã chỉ trích ngoại hình của cô. Họ cho rằng, đôi môi đầy đặn, gợi liên tưởng đến việc tiêm chất làm đầy (filler) không phù hợp với một bộ phim lấy bối cảnh thời Joseon.

Trong khi đó, Nana từ lâu đã nổi tiếng với nhan sắc lộng lẫy và từng nhiều lần đứng đầu danh sách "Những gương mặt đẹp nhất thế giới" do một trang web nước ngoài bình chọn.