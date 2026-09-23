Nana lên tiếng về nghi vấn tiêm filler môi trong 'Scandal'

Nana lần đầu trực tiếp chia sẻ về những phản ứng xoay quanh ngoại hình của cô trong bộ phim Netflix Scandal, đặc biệt là nghi vấn tiêm filler môi gây tranh luận sau khi tác phẩm lên sóng.

Cụ thể, mới đây, thông qua nền tảng giao lưu với người hâm mộ, Nana bày tỏ suy nghĩ trước những ý kiến liên quan đến diện mạo của cô trong Scandal. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên thẳng thắn nhìn nhận: “Nếu môi tôi khiến người xem cảm thấy khó chịu, đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ lựa chọn cá nhân của mình có lẽ không phải là một lựa chọn phù hợp với tư cách diễn viên”.

Nana lần đầu trực tiếp chia sẻ về những phản ứng xoay quanh ngoại hình.

Nana cũng gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã phải đọc những bình luận tiêu cực hướng về cô. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi nghĩ những người hâm mộ yêu mến tôi sẽ cảm thấy đau lòng khi đọc những lời chỉ trích dành cho tôi. Vì vậy, tôi càng cảm thấy có lỗi hơn”. Cô nói thêm: “Từ nay, tôi sẽ cố gắng để chúng ta có thể cùng nhau nghe được những lời tốt đẹp”.

Trước đó, Scandal chính thức được Netflix phát hành vào ngày 18/9. Trong phim, Nana đảm nhận vai Hee Yeon, một góa phụ đã sống giữ tiết hạnh trong nhiều năm. Sau khi tác phẩm lên sóng, một bộ phận khán giả đặc biệt chú ý đến đôi môi đầy đặn của Nana, cho rằng ngoại hình này khiến họ khó tập trung vào diễn biến câu chuyện. Từ đó, trên mạng xã hội xuất hiện những nghi vấn về việc nữ diễn viên có sử dụng filler môi hay không.

Trước những phản ứng trái chiều, Nana không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận nghi vấn can thiệp thẩm mỹ mà tập trung nhìn lại lựa chọn ngoại hình của bản thân trong vai diễn. Đồng thời, cô bày tỏ sự áy náy khi những lời chỉ trích dành cho mình có thể khiến người hâm mộ cảm thấy tổn thương.

Nana bày tỏ sự áy náy khi những lời chỉ trích dành cho mình có thể khiến người hâm mộ cảm thấy tổn thương.

Scandal xoay quanh Jo Madam (Son Ye Jin), một phụ nữ thời Joseon sở hữu tài năng vượt trội nhưng bị giới hạn bởi thân phận và Jo Won (Ji Chang Wook), người được mệnh danh là “tay chơi tình trường” hàng đầu Joseon. Cả hai bắt đầu một cuộc cá cược tình yêu nguy hiểm, kéo theo câu chuyện của Hee Yeon do Nana thủ vai.

Tác phẩm được xây dựng dựa trên tiểu thuyết Pháp Les Liaisons dangereuses (Dangerous Liaisons), đồng thời phát triển câu chuyện mới trong bối cảnh Joseon, tiếp nối phiên bản điện ảnh Scandal - Untold Scandal năm 2003 với sự tham gia của Bae Yong Joon, Lee Mi Sook và Jeon Do Yeon. Trong bản điện ảnh trước, vai diễn tương ứng với nhân vật Hee Yeon của Nana do Jeon Do Yeon đảm nhận.