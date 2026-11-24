Cụm lồng đèn "Cóc kiện trời" được trưng bày trong dịp trung thu 2026 tại Đình Sơn Trà (phường Tân Định).

Không rõ từ khi nào lồng đèn giấy dó xuất hiện tại Việt Nam, nhưng trong những tư liệu xưa, hình ảnh lồng đèn hình cua, hình cá không khó để bắt gặp, đặc biệt vào Tết Trung thu. Theo thời gian, những món đồ chơi này dần ít xuất hiện trong đời sống thường nhật.

Với tạo hình cua, cá và nhiều hình tượng lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian Cóc kiện trời, những chiếc lồng đèn giấy dó cho thấy cách người trẻ tiếp cận các giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ thủ công. Những sản phẩm này hiện góp mặt trong triển lãm "Dấu Xưa, Nét Nay" tại Bảo tàng TP.HCM nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đứng sau những sản phẩm là Khởi Đăng Tác Khí, một nhóm những người trẻ dành nhiều năm tìm hiểu và phỏng dựng đồ chơi truyền thống. Không xuất thân từ những gia đình có nghề làm lồng đèn, họ bắt đầu bằng việc nghiên cứu tư liệu, thử nghiệm vật liệu và học cách tạo hình để đưa những hình ảnh trong quá khứ trở lại đời sống.

Tên gọi Khởi Đăng Tác Khí cũng thể hiện phần nào tinh thần ấy. Lấy cảm hứng từ tư tưởng "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" của nhà cải cách Phan Châu Trinh, người sáng lập Nguyễn Thị Kim Thủy mong muốn những chiếc lồng đèn có thể khơi dậy niềm tự hào về chiều sâu, thẩm mỹ và bản sắc văn hóa Việt.

Kim Thủy, người sáng lập Khởi Đăng Tác Khí, nhóm bạn trẻ theo đuổi công việc phỏng dựng lồng đèn giấy dó.

Tình yêu với văn hóa truyền thống

Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, Kim Thủy từng có nhiều năm làm công việc văn phòng như những người bạn đồng trang lứa. Khi dịch Covid-19 bùng phát năm 2021, nhịp sống chậm lại khiến Thủy nhận ra sự mất cân bằng giữa guồng quay công việc và những giá trị tinh thần nhận được. Cũng trong thời gian này, khi đang có con nhỏ, Thủy bắt đầu suy nghĩ về những điều mình có thể để lại cho thế hệ sau.

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Trẻ em được tiếp xúc với văn hóa từ sớm, qua đó hình thành tình yêu và sự trân trọng những giá trị truyền thống

Nguyễn Thị Kim Thủy - Nhà sáng lập Khởi Đăng Tác Khí

Không có kinh nghiệm làm lồng đèn, Thủy bắt đầu bằng việc tìm hiểu những hình ảnh tư liệu cũ và thử làm các sản phẩm nhỏ, trong đó có lồng đèn hình cá, hình cua. Càng tìm hiểu, Thủy càng nhận ra văn hóa Việt Nam còn nhiều chất liệu có thể khai thác, từ đó dần hình thành ý tưởng xây dựng một xưởng chuyên phỏng dựng đồ chơi truyền thống.

Lồng đèn trở thành lựa chọn duy nhất bởi món đồ chơi này gắn liền với ký ức Trung thu của nhiều thế hệ người Việt. Tuy nhiên, lồng đèn ngày nay thường được xem là sản phẩm phục vụ một mùa lễ hội, sau đó dễ bị bỏ đi mà không để lại nhiều ấn tượng lâu dài.

Trong khi đó, những mẫu lồng đèn truyền thống có tạo hình cầu kỳ và tỉ mỉ. Một chiếc lồng đèn con cua có đủ chân, càng. Chiếc lồng đèn con cá mang hình dáng rõ nét của con vật, thay vì chỉ được tạo thành từ những mảng giấy ghép đơn giản.

Các bạn trẻ trong nhóm Khởi Đăng Tác Khí thực hiện nhiều công đoạn để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh.

Đồng hành cùng Thủy là nhóm cộng sự trẻ, phần lớn là sinh viên các ngành kiến trúc, nghệ thuật và mỹ thuật. Họ không phải những nghệ nhân lâu năm mà chủ yếu là người trẻ thuộc thế hệ Z, có niềm yêu thích văn hóa và sự khéo léo cần thiết để bắt đầu công việc thủ công.

Nền tảng kiến trúc giúp các thành viên vận dụng tư duy về hình khối, kết cấu và thiết kế vào quá trình làm lồng đèn. Tuy nhiên, sự khéo léo thôi chưa đủ để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

"Phỏng dựng"

Trong quá trình làm nghề, Kim Thủy sử dụng từ “phỏng dựng” thay vì “phục dựng” để mô tả công việc của xưởng. Những mẫu lồng đèn nhóm theo đuổi có thể đã xuất hiện từ khoảng 100 năm trước, nhưng hiện không còn đủ hiện vật hay nghệ nhân để đối chiếu và tái tạo chính xác nguyên bản.

Nguồn tư liệu chủ yếu là những hình ảnh trắng đen trên mạng.

Nguồn tư liệu ban đầu chủ yếu là những hình ảnh đen trắng tìm thấy trên mạng. Từ đó, nhóm phác thảo hình dáng, dựng thử sản phẩm, đánh giá những điểm chưa phù hợp rồi tiếp tục điều chỉnh. Một bức ảnh có thể cho thấy hình dáng bên ngoài, nhưng không thể hiện đầy đủ kết cấu, cách tạo khung hay trình tự lắp ghép.

Những phần thiếu tư liệu đòi hỏi nhóm chủ động nghiên cứu và sáng tạo. Các mẫu lồng đèn xưa thường chỉ còn hình ảnh đen trắng, trong khi sản phẩm đưa vào không gian trưng bày cần có màu sắc và hoa văn phù hợp. Nhóm phải tự lựa chọn màu, phát triển họa tiết dựa trên hình dáng từng món đồ chơi, đồng thời tìm kiếm cảm hứng từ những chất liệu văn hóa khác.

Không giới hạn ở những hình dáng quen thuộc, xưởng muốn đưa thêm các hình tượng gắn với lịch sử, di sản vào sản phẩm, mở rộng cách kể chuyện văn hóa qua đồ chơi truyền thống.

Mỗi thành viên sẽ đảm nhận một công đoạn khác nhau.

Sau khi xác định hình dáng, nhóm lần lượt thực hiện các công đoạn uốn và nối khung, dán giấy dó hoặc giấy kiếng, vẽ hoa văn, lắp ráp và hoàn thiện. Mỗi bước đều ảnh hưởng đến bước tiếp theo. Khung thiếu thanh đỡ hoặc không được tạo hình chính xác sẽ khiến việc dán giấy khó khăn; bề mặt giấy gồ ghề cũng ảnh hưởng đến đường nét khi vẽ.

“Gần như mọi giai đoạn đều khó”, Thủy chia sẻ với Tri Thức - Znews. Một mẫu lồng đèn có thể mất 3-6 tháng để hoàn thiện, qua nhiều vòng thử nghiệm và chỉnh sửa trước khi đạt yêu cầu.

Với những sản phẩm kích thước lớn, công việc còn bao gồm tính toán phương án vận chuyển, tháo lắp và lắp đặt tại địa điểm trưng bày. Một số bộ phận được thiết kế có thể tháo rời, lắp lại và xếp gọn để thuận tiện khi vận chuyển đi xa. Riêng việc treo lồng đèn cỡ lớn tại một số địa điểm từng đòi hỏi nhóm sử dụng thang, giàn giáo để làm việc ở độ cao.

Chưa bao giờ dễ dàng

Một trong những khó khăn lớn nhất khi theo đuổi lồng đèn truyền thống là chi phí làm sản phẩm thường cao hơn những mẫu được sản xuất đại trà trên thị trường.

Sự chênh lệch không chỉ đến từ nguyên liệu hay thời gian chế tác. Đằng sau mỗi chiếc lồng đèn còn có quá trình tìm kiếm tư liệu, nghiên cứu hình dáng, thử nghiệm kết cấu và sáng tạo hoa văn. Một sản phẩm có thể mất nhiều tháng để hoàn thiện, đồng nghĩa xưởng phải đầu tư nguồn lực cho những công đoạn mà khách hàng không phải lúc nào cũng nhìn thấy.

Trong khi đó, thị trường có nhiều sản phẩm nhập khẩu với mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt và khả năng cung ứng lớn. Những chiếc lồng đèn thủ công vì thế khó cạnh tranh nếu chỉ được so sánh bằng giá bán hoặc hình thức bên ngoài.

Một sản phẩm lồng đèn giấy dó mất từ 3-6 tháng để hoàn thiện.

Khó khăn kinh tế càng rõ khi nhu cầu mua lồng đèn tập trung vào dịp Trung thu. Với Khởi Đăng Tác Khí, phần lớn thời gian trong năm là quá trình tích lũy nguồn lực để chuẩn bị cho mùa hoạt động lớn. Nếu sự kiện không đạt kết quả như kỳ vọng hoặc chịu tác động từ những yếu tố ngoài dự kiến, nguồn lực dành dụm trong nhiều tháng cũng bị ảnh hưởng, khiến việc duy trì hoạt động cho năm tiếp theo trở nên khó khăn.

Ngoài chi phí nguyên liệu và chế tác, xưởng còn phải duy trì đội ngũ cộng sự. Xưởng hiện hoạt động theo mô hình công ty, có người làm việc theo hợp đồng và những cộng sự hỗ trợ bán thời gian. Việc tìm kiếm, giữ chân người phù hợp không dễ, bởi công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khả năng theo đuổi một quá trình hoàn thiện kéo dài.

Áp lực làm mới sản phẩm cũng tăng lên sau mỗi mùa triển lãm. Một số khách đã quay lại qua nhiều năm, mong đợi những chủ đề mới và tạo hình đặc sắc hơn. Điều này buộc nhóm tiếp tục tìm kiếm chất liệu văn hóa để phát triển, thay vì chỉ lặp lại những sản phẩm đã thực hiện.

Những sự ủng hộ của khách hàng là động lực lớn nhất của Thủy.

Tuy nhiên, với Thủy, động lực để tiếp tục đến từ những người vẫn quay lại xưởng qua nhiều mùa Trung thu, kể cả khi thời tiết không thuận lợi. Có gia đình từ các địa phương lân cận đưa con cái, cha mẹ đến tham quan và chia sẻ những ký ức văn hóa. Những phản hồi ấy giúp Thủy cảm thấy công việc mình theo đuổi có ý nghĩa, dù hành trình duy trì nó không dễ dàng.