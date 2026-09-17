Nạn nhân vụ cháy nhà ở TP.HCM: Người bỏng nặng, người phải thở máy

Liên quan đến vụ cháy nhà trong hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP.HCM khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, có 4 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bốn nạn nhân trong vụ cháy đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bệnh nhân đều bị bỏng hô hấp, bỏng da với mức độ khác nhau và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trong đó, bệnh nhân N.Q.V.T (nam, sinh năm 1983) nhập viện trong tình trạng đờ đẫn, mặt ám khói, bỏng da rải rác độ II tại mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 30%. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II.

Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Bệnh nhân được chuyển vào khu Hồi sức tích cực (ICU) khu B.

Bệnh nhân N.Q.T (nam, sinh năm 2012) bị bỏng da rải rác ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 45%, được chẩn đoán bỏng hô hấp và bỏng da do lửa độ II-III. Hiện bệnh nhân được thở oxy mask, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản, điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Bệnh nhân N.T.T.T (nữ, sinh năm 1988) bị bỏng da rải rác ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%, được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I-II. Bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Bệnh nhân còn lại là N.P.T (nữ, sinh năm 2011), bị bỏng da rải rác ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 10%, được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I-II. Bệnh nhân được thở oxy mask, đặt nội khí quản, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản; hiện điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu khu D.

Ngoài ra, một nạn nhân khác của vụ cháy là bà N.T.T (66 tuổi), hiện đang nằm điều trị tại khoa bỏng, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM).

Các bệnh nhân bị bỏng hô hấp, bỏng da từ độ I đến III, một trường hợp phải đặt nội khí quản, thở máy.

Như đã đưa tin, khoảng 1h23 ngày 17/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn.

Ngay sau đó, PC07 điều động Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 5 và 10 với 7 xe chữa cháy các loại cùng 44 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng có mặt, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2 của căn nhà. Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng hướng dẫn, giải cứu 5 người ra ngoài an toàn và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại tầng trệt và tầng lửng.

Đến 2h06, đám cháy được khống chế và đến 2h36 cùng ngày được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy làm 2 người tử vong, 5 người bị thương. Lửa thiêu rụi khoảng 145/200m² diện tích căn nhà. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, chưa ước tính thành tiền. Lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 55m² diện tích còn lại và ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh.

Căn nhà có quy mô 4 tầng, gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng, tổng diện tích khoảng 200m². Đây là nhà ở riêng lẻ dạng nhà ống; tầng trệt được sử dụng làm nơi để xe máy, gồm cả xe sử dụng xăng và xe điện, các tầng phía trên để ở.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ cháy.