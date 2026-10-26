Nạn nhân vụ cháy nhà ở Hải Phòng tổn thương não, cơ tim... do hít khói độc

Vụ việc khiến bé gái 16 tháng tuổi tử vong, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc khí trong các đám cháy tại không gian kín.

Nỗ lực điều trị tích cực, theo dõi sát tổn thương của các nạn nhân

Ngày 18/10/2026, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà hai tầng ở Hải Phòng, nghi liên quan đến việc sạc xe điện ở tầng một. Vụ việc khiến 5 người gặp nạn, trong đó bé gái 16 tháng tuổi tử vong.

Theo lời kể của người nhà, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người con gái cả không liên lạc được với bố mẹ nên đến nhà kiểm tra. Phát hiện khói đen bốc ra, người thân cùng hàng xóm và lực lượng cứu hỏa phá cửa vào trong. Tại hiện trường, một xe đạp điện và một xe máy đã bị cháy trụi.

Người cha 47 tuổi được phát hiện đang bò ở khu vực cầu thang; người mẹ 45 tuổi nằm gần đầu cầu thang tầng hai, khó thở nhiều, miệng họng đầy muội than. Bé gái 16 tháng tuổi và cháu ngoại 3 tuổi trong tình trạng hôn mê, trong khi người con gái 15 tuổi vẫn có thể đi lại.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Bé gái 16 tháng tuổi không qua khỏi; người con gái 15 tuổi và cháu ngoại 3 tuổi tiếp tục được điều trị tại địa phương.

Người chồng đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc, tay chân vẫn còn dính tàn dư của đám cháy. Ảnh: Nguyên Hà

Hai vợ chồng được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nặng, suy giảm ý thức nghiêm trọng, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản và thở máy. Khi hút qua ống nội khí quản, các bác sĩ ghi nhận nhiều muội than.

BSNT Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc, cho biết qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, hai bệnh nhân bị tổn thương não, bỏng đường hô hấp, viêm phổi, tổn thương cơ tim và tiêu cơ vân.

Đáng chú ý, kết quả nội soi phế quản cho thấy niêm mạc phế quản của cả hai bệnh nhân bị xung huyết, có nhiều muội than ở hai bên phổi. Riêng người chồng còn có dịch mủ đục tại các phế quản thùy dưới.

"Đây là những tổn thương nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng và di chứng lâu dài. Hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến tổn thương tại các cơ quan", BSNT Nguyễn Quang Minh cho biết.

Đến ngày 26/10, người vợ đã tỉnh và được rút ống nội khí quản. Người chồng cũng có những tiến triển tích cực, tuy nhiên dịch hút qua ống nội khí quản vẫn còn nhiều muội than.

Khói độc có thể gây tổn thương não, tim, phổi

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, carbon monoxide (CO) là khí cực độc, sinh ra khi các vật liệu chứa carbon cháy không hoàn toàn, đặc biệt trong môi trường thiếu oxy.

CO không màu, không mùi, không gây khó chịu khi hít phải nên rất khó nhận biết. Khi vào cơ thể, khí này gắn chặt với hemoglobin trong hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, đồng thời ức chế hô hấp tế bào, gây tổn thương trực tiếp não, tim và các cơ quan khác.

Ở mức độ nhẹ, người ngộ độc CO có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Những biểu hiện này dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm hoặc các bệnh lý thông thường. Khi ngộ độc nặng, nạn nhân có thể nhanh chóng rối loạn ý thức, hôn mê, suy hô hấp, thậm chí tử vong trước khi kịp tìm cách thoát thân.

Đặc biệt, trong các vụ hỏa hoạn, nạn nhân không chỉ tiếp xúc với CO mà còn có thể hít phải nhiều khí độc khác, hơi nóng và muội than. Những tác nhân này gây tổn thương đường hô hấp, phổi và nhiều cơ quan, ngay cả khi bên ngoài cơ thể không có vết bỏng rõ ràng.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cảnh báo, người bệnh được cứu khỏi đám cháy vẫn có nguy cơ gặp biến chứng và di chứng lâu dài. Một số trường hợp ngộ độc CO có thể xuất hiện các vấn đề thần kinh, tâm thần muộn như suy giảm trí nhớ, rối loạn nhận thức, vận động hoặc hội chứng Parkinson.

"Cấp cứu ngộ độc CO không chỉ là cứu sống người bệnh trước mắt mà còn phải chủ động phát hiện, điều trị tổn thương cơ quan và làm tối đa các biện pháp có thể có ích để hạn chế những di chứng lâu dài", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh.

Chụp XQ tại giường đánh giá tình trạng phổi của người vợ. Ánh: Nguyên Hà

Nhà ống, sạc xe điện trong nhà: Không thể chủ quan

Tại nhiều gia đình, tầng một vừa là nơi để xe, sạc xe điện, vừa là lối ra vào chính. Khi cháy xảy ra ở khu vực này, khói nóng và khí độc có thể nhanh chóng lan lên các tầng qua cầu thang, giếng trời, trong khi lối thoát bên dưới bị chặn.

Nếu đám cháy xảy ra lúc mọi người đang ngủ, nạn nhân có thể hít phải khí độc, mất ý thức trước khi kịp nhận biết nguy hiểm. Khói độc vì thế có thể đe dọa tính mạng ngay cả khi ngọn lửa chưa lan tới vị trí nạn nhân.

Để hạn chế nguy cơ, các gia đình cần:

Không sạc xe điện qua đêm khi đang ngủ hoặc không có người giám sát. Sử dụng pin, bộ sạc đúng tiêu chuẩn, không dùng thiết bị hư hỏng, không rõ nguồn gốc.

Không bố trí nơi sạc xe trên lối thoát nạn, gần vật liệu dễ cháy hoặc sát khu vực ngủ nghỉ; cần có giải pháp ngăn cháy phù hợp. Tốt nhất nên sạc ở khu vực ngoài trời và không có nguy cơ gây cháy lan rộng.

Trang bị thiết bị báo cháy sớm, bình chữa cháy và lối thoát hiểm dự phòng, nhất là tại nhà ống, nhà nhiều tầng.

Khi xảy ra cháy, nhanh chóng báo động, gọi 114, tìm đường thoát an toàn; không cố đi xuyên qua khu vực khói dày đặc.

Người hít phải khói cháy cần được thăm khám y tế kịp thời, kể cả khi còn tỉnh táo, không có vết bỏng hoặc chưa xuất hiện triệu chứng rõ rệt.