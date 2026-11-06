Nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên là học sinh lớp 6

Liên quan vụ cháy tại khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí), UBND phường Kim Liên cho biết, khoảng 12h14 ngày 5/11, đám cháy được phát hiện tại dãy nhà D của địa điểm này.

Ngay khi phát hiện, Ban Giám hiệu và các giáo viên đã khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh ra khỏi trường, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo tin tới Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội và các lực lượng chức năng của phường.

Đến khoảng 12h58 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy là một học sinh lớp 6 Trường THCS Kim Liên. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

UBND phường đã chỉ đạo nhà trường tạm dừng dạy học trực tiếp tại địa điểm học tạm, chuyển sang dạy học trực tuyến trong thời gian kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ cháy; thông báo kịp thời tới cha mẹ học sinh và xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm tiến độ chương trình.

"Việc tổ chức học trực tiếp trở lại chỉ thực hiện khi các điều kiện an toàn được bảo đảm", đại diện UBND phường Kim Liên khẳng định.

UBND phường Kim Liên cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân; đồng thời phối hợp với nhà trường và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.