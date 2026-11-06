Nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên là học sinh lớp 6

Ngày 6/11, liên quan vụ hỏa hoạn tại Trường THCS Kim Liên, phường Kim Liên khiến một người tử vong, Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dãy nhà học tạm nơi xảy ra hỏa hoạn trưa 5/11.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là em P.A.K (học sinh lớp 6) của trường. Hiện trường là dãy nhà học tạm của cơ sở giáo dục này.

Trước đó, khoảng 12h14 ngày 5/11, đám cháy được phát hiện tại dãy nhà D thuộc địa điểm học tạm của trường.

Ngay sau đó, Ban Giám hiệu và các giáo viên đã khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh ra ngoài, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo tin cho cơ quan chức năng.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong, sau đó xác định là học sinh lớp 6.

Vụ cháy làm một học sinh lớp 6 của Trường THCS Kim Liên tử vong.

UBND phường Kim Liên đã chỉ đạo nhà trường tạm dừng dạy học trực tiếp tại địa điểm học tạm, chuyển sang dạy học trực tuyến trong thời gian kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Trong công điện ban hành ngày 5/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; yêu cầu UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông; khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.