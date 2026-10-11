Nạn nhân duy nhất sống sót vụ thảm án Đồng Nai xin ngừng nhận hỗ trợ

Tiền Phong đưa tin, trưa 11/10, anh Nguyễn V.H. (anh trai của anh Nguyễn V.Q.; quê tỉnh Nghệ An) xác nhận, anh đã viết bức thư đăng tải lên mạng xã hội gửi lời cảm ơn tới cộng đồng vì đã quan tâm, giúp đỡ em trai mình, đồng thời thông báo xin ngừng tiếp nhận hỗ trợ từ 18h ngày 10/10.

Trong bức thư, anh H. viết, sau phiên tòa ngày 6/10 vừa qua, trước những mất mát quá lớn mà anh Q. phải gánh chịu, gia đình đã thông qua hai luật sư và các kênh thông tin để kết nối, kêu gọi sự sẻ chia từ cộng đồng.

Anh Nguyễn V.Q. đang được điều trị, phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Sau lời kêu gọi, gia đình nhận được sự quan tâm, giúp đỡ vượt ngoài mong đợi. Từng khoản tiền hỗ trợ, lời hỏi thăm và động viên không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho anh Q., mà còn là nguồn an ủi tinh thần quý giá trong giai đoạn đầy đau thương.

Anh H. cho biết thêm, tính đến 19h ngày 10/10, số tiền gia đình nhận được từ cộng đồng là hơn 4,8 tỷ đồng. Trước tình cảm lớn lao của cộng đồng, gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và quyết định dừng tiếp nhận các khoản hỗ trợ kể từ 18h ngày 10/10.

“Em Q. đã mất đi những người thân yêu nhất. Không khoản tiền nào có thể bù đắp được mất mát ấy, nhưng tình thương của cộng đồng đã giúp em có thêm điều kiện và niềm tin để bước tiếp. Có những ân tình không thể đong đếm bằng tiền bạc, cũng không thể nói hết bằng lời cảm ơn. Thay mặt em Q. và gia đình, tôi xin cúi đầu cảm ơn tất cả quý vị”, anh H. viết những lời cảm ơn trong thư.

Gia đình cho biết, toàn bộ số tiền nhận được sẽ ưu tiên cho việc điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống lâu dài của anh Q.. Các thành viên sẽ phối hợp với anh Q. quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích.

Không chỉ gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành, gia đình còn mong muốn sự sẻ chia dành cho anh Q. sẽ tiếp tục được lan tỏa đến những người kém may mắn khác.

“Ngoài kia vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ. Với nghĩa tình quý báu mà em Q. đã nhận được, gia đình kính mong quý vị tiếp tục dành sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ cho những người kém may mắn khác”, bức thư viết.

Lời tri ân cũng là lời khép lại đợt kêu gọi hỗ trợ, trong đó gia đình mong muốn tình yêu thương mà ông Q. nhận được sẽ tiếp tục được lan tỏa đến những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 3/9, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) mang theo dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ tại xã Bình Minh, Đồng Nai nhưng không thành. Sau đó, Đức Anh đột nhập nhà anh Q. ở bên cạnh và dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Vụ tấn công khiến vợ và 2 con anh Q. tử vong. Anh Q. bị đâm 31 nhát, tổn hại 76% sức khỏe nhưng được cứu sống.

Ngày 6/10, TAND TP.Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 7/10, anh Q. sau hơn 1 tháng điều trị ở Đồng Nai đã được gia đình đưa về quê là tỉnh Nghệ An.