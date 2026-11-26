Cây rừng bị đốn hạ để lấn chiếm lấy đất sản xuất ở xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ngày 26/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị chủ rừng yêu cầu tăng cường việc quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Hiện, việc quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng tại tỉnh Đắk Lắk đang chồng chất khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, các đơn vị chủ rừng cũng như điều chỉnh, bổ sung các chính sách, cơ chế phù hợp.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục có văn bản tham mưu UBND tỉnh đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện dự án nông, lâm nghiệp có hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng trong thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế; trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị chủ rừng không thực hiện hoặc tiếp tục vi phạm thì tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo các chủ dự án trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong việc quản lý, bảo vệ rừng và đất đai. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi lấn chiếm đất, phá rừng và sử dụng đất trái pháp luật trong phạm vi các dự án.

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk, sau hợp nhất tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 1.800.000 ha; trong đó, có hơn 743.000 ha đất có rừng (rừng tự nhiên hơn 530.000 ha, rừng trồng hơn 212.000 ha) và hơn 310.000 ha đất chưa có rừng.

Nhìn chung, tỉnh Đắk Lắk có nhiều vùng đất đỏ bazan, cây công nghiệp và rừng là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng thời gian qua, việc quản lý đất lâm nghiệp tại một số đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Cụ thể, tại 97 dự án nông, lâm nghiệp sử dụng đất lâm nghiệp đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép triển khai (với tổng diện tích là hơn 110.000 ha) và 13 dự án liên kết đầu tư nông, lâm nghiệp giữa các doanh nghiệp với các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, cộng đồng thôn, buôn (với tổng diện tích hơn 13.000 ha) đều hoạt động kém hiệu quả, một số chủ đầu tư thiếu năng lực, nguồn lực tài chính dẫn đến chậm hoặc không thực hiện dự án theo phương án được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt. Đồng thời, các đơn vị này cũng buông lỏng việc quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, gây lãng phí tài nguyên đất đai, để người dân xâm canh, lấn chiếm trong thời gian dài.

Một khoảnh rừng bị phá được phát hiện, bảo vệ kịp thời để cây rừng tái sinh. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tương tự, 13 công ty lâm nghiệp (trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk) đang quản lý, sử dụng tổng diện tích hơn 202.000 ha rừng, đất rừng. Từ năm 2016 đến nay, sau khi thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các công ty lâm nghiệp không còn nguồn thu từ khai thác rừng tự nhiên; hầu hết đều không có lợi nhuận, hoạt động không hiệu quả và chủ yếu thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng hằng năm được Nhà nước hỗ trợ chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tế; tình trạng nhiều công ty thường xuyên nợ lương người lao động dẫn đến nhân viên xin nghỉ việc do thu nhập không đảm bảo, làm ảnh hưởng đến việc quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

Đối với UBND các xã, phường, hiện toàn tỉnh đang giao quản lý gần 205.000 ha rừng, đất rừng. Đây phần lớn là diện tích đất lâm nghiệp có nguồn gốc thu hồi từ các nông, lâm trường, công ty lâm nghiệp, các dự án nông, lâm nghiệp trả về địa phương quản lý. Phần lớn diện tích này đã bị xâm canh, lấn chiếm thời gian dài. Còn hiện nay, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp giao cho UBND các xã, phường còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác tại địa phương. Do đó, lực lượng này chưa đáp ứng được khả năng, yêu cầu của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ dẫn đến tình trạng phá rừng, xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tỉnh Đắk Lắk có khoảng 127.000 ha đất có nguồn gốc lâm nghiệp bị xâm canh, lấn chiếm, tranh chấp khiếu kiện; trong đó, diện tích thuộc các nông, lâm trường quản lý hơn 27.000 ha; diện tích do UBND cấp xã, phường quản lý và có nguồn gốc thu hồi từ các nông, lâm trường gần 100.000 ha.

Cũng theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng; cùng với đó tình trạng dân di cư không theo quy hoạch, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía Bắc đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn ra, chưa được giải quyết ổn định.

Đáng chú ý, phần lớn số người dân di cư này đều đến khu vực có đất rừng hoặc khu vực bìa rừng để sinh sống và phá rừng, lấn chiếm đất rừng lấy đất ở, đất canh tác, sản xuất, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tạo ra áp lực, khó khăn lớn đối với việc quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Thêm nữa, việc phối hợp giữa đơn vị chủ rừng với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng bảo vệ tại các dự án chưa được thường xuyên, bố trí lực lượng mỏng so với diện tích rừng quản lý... Đây là những nguyên nhân dẫn đến việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, mua bán chuyển nhượng đất đai trái pháp luật chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, nhiều chủ dự án năng lực về tài chính còn hạn chế, thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp. Việc triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ, để người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp thời gian dài mà không có phương án giải quyết, đùn đẩy trách nhiệm cho chính quyền địa phương.