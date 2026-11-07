Nan giải bài toán chỗ đỗ xe ở đô thị Thanh Hóa

Ô tô con đậu đỗ tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Thiếu chỗ đỗ tại các “điểm nóng”

Toàn tỉnh hiện có hơn 212.900 ô tô (trong đó khoảng 132.570 ô tô con) và gần 2,57 triệu mô tô, xe máy. Riêng khu vực đô thị Thanh Hóa chiếm khoảng 50% tổng số ô tô toàn tỉnh. Trong khi đó, hệ thống bãi đỗ xe chưa theo kịp tốc độ gia tăng phương tiện, khiến nhiều người dân phải loay hoay tìm nơi gửi xe, nhất là tại khu vực trung tâm.

Xe ô tô vẫn đậu đỗ tại khu vực có biển cấm.

Tại khu vực Chung cư Phú Sơn (phường Hạc Thành), tình trạng thiếu chỗ gửi xe là nỗi băn khoăn chung của nhiều hộ dân. Nhà xe có mái che do Ban quản lý và chủ đầu tư xây dựng hiện thu phí khoảng 600.000 đồng/xe/tháng, nhưng theo người dân thì sức chứa chỉ đáp ứng khoảng 20-30% nhu cầu. Vì vậy, không ít gia đình phải tìm kiếm những điểm trông giữ xe bên ngoài, thậm chí gửi tại các điểm trông giữ tự phát, vừa bất tiện vừa tiềm ẩn rủi ro.

Nhà xe tại Chung cư Phú Sơn mới đáp ứng khoảng 20-30% nhu cầu gửi xe.

Thực tế tại các chung cư cho thấy chi phí và chỗ đỗ xe đang là bài toán khó. Chị Lê Thị Hiền (cư dân Chung cư Xuân Mai, phường Hạc Thành) chia sẻ, với 2 ô tô và 1 xe máy, gia đình chị phải chi gần 2 triệu đồng/tháng cho phí gửi xe tầng hầm (mức phí hiện khoảng 900.000 đồng/ô tô, 80.000 đồng/xe máy). Dù chấp nhận chi trả khoản tiền không nhỏ này, tầng hầm chung cư vẫn quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu, khiến nhiều hộ dân đành đỗ tràn ra khu vực xung quanh.

Không chỉ cư dân chung cư, cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại khu vực trung tâm, tại các cơ quan, công sở dọc Đại lộ Lê Lợi, đường Bà Triệu, đường Hạc Thành... cũng gặp khó khăn khi chỗ đỗ xe chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu.

Chị Ngọc Hà đang làm việc tại một công sở nằm trên Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành cho biết, do cơ quan thiếu chỗ để xe, hằng ngày đi làm chị và các đồng nghiệp phải mang ô tô đi gửi tại điểm trông giữ bên ngoài.

Khu vực Trung tâm thương mại Vincom là nơi có lượng phương tiện đậu đỗ xe rất đông.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, nhu cầu đỗ ô tô tại khu vực trung tâm hiện khoảng 36.457 xe, nhưng chỉ có 33 bãi đỗ xe tập trung với tổng diện tích khoảng 9,6 ha, cung cấp 2.940 chỗ, đáp ứng khoảng 8% nhu cầu. 100% bãi đỗ hiện là mặt bằng lộ thiên.

Không chỉ thiếu về số lượng, việc phân bố các bãi đỗ xe cũng chưa hợp lý. Nhiều bãi nằm trong các khu đô thị mới, thậm chí có bãi đã được xây dựng nhưng chưa đưa vào sử dụng do khu vực chưa hình thành dân cư. Trong khi đó, những khu phố cũ tập trung đông công sở, trung tâm thương mại và các tuyến phố kinh doanh lại gần như không có bãi đỗ xe tập trung.

Hiện phường Hạc Thành có 12 khu vực thiếu chỗ đỗ xe nghiêm trọng, với tổng nhu cầu khoảng 7.920 xe. Điển hình là khu vực Trung tâm thương mại Vincom và các tuyến phố kinh doanh sầm uất như Lê Hoàn, Trần Phú, Trường Thi, Triệu Quốc Đạt, Nguyễn Du...

Tình trạng này cũng diễn ra tại nhiều khu chung cư như Phú Sơn, Tecco Bình Minh, Tecco Đông Vệ, Ruby, Hợp Lực, Louis, 379, Xuân Mai Tower...

Điểm đỗ xe trên lòng đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành

Gỡ nút thắt

Để giải quyết nhu cầu trước mắt, ngành chức năng đã bố trí 38 điểm đỗ xe tạm thời trên lòng đường, vỉa hè tại 12 tuyến phố có mặt cắt lớn như Đại lộ Lê Lợi, Hạc Thành, Phan Chu Trinh, Dương Đình Nghệ, Lê Hoàn, Lê Lai, Trường Thi, Quốc lộ 1A đoạn Bà Triệu - Trần Phú... với khoảng 3.186 chỗ đỗ được kẻ vạch sơn. Các điểm đỗ này hiện chưa thu phí.

Đây là giải pháp nhằm đáp ứng một phần nhu cầu của người dân, song về lâu dài không thể thay thế hệ thống bãi đỗ xe được đầu tư bài bản, đồng bộ.

Bài toán thiếu bãi đỗ xe tại đô thị Thanh Hóa không chỉ nằm ở quỹ đất hạn hẹp mà còn liên quan đến nguồn lực đầu tư, cơ chế quản lý và tổ chức khai thác.

Tương lai, khi những bãi đỗ xe thực sự được hình thành, câu chuyện loay hoay tìm chỗ gửi xe của người dân mới có thể từng bước được giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã chủ trì lập Đề án phát triển hệ thống bãi đỗ xe tại các phường thuộc đô thị Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 87 bãi đỗ xe (19.079 chỗ) tại khu vực trung tâm và tăng lên 155 bãi (75.350 chỗ) vào năm 2040. Quy hoạch toàn đô thị dự kiến đạt 657 bãi công cộng với tổng diện tích 344,2 ha.

Tương lai, khi những bãi đỗ xe thực sự được hình thành đúng nơi, đáp ứng đúng nhu cầu, câu chuyện loay hoay tìm chỗ gửi xe của người dân mới có thể từng bước được giải quyết.