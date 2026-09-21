Nam xe ôm bị thang máy nghiền nát bàn tay

Ngày 21/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) thông tin các bác sĩ tại đây đã phẫu thuật cấp cứu cho người đàn ông 59 tuổi (quê Nghệ An, làm nghề xe ôm tại Hà Nội) bị tai nạn nghiêm trọng. Khoảng 12h ngày 12/9, người bệnh không may mắc kẹt bàn tay giữa phần sàn và hệ thống thang máy.

Các ngón tay không bị đứt rời hoàn toàn mà còn một phần da và mô ở mu bàn tay giữ lại. Tuy nhiên, các ngón nhợt màu, mất tưới máu, tiềm ẩn nguy cơ hoại tử nếu không được khôi phục tuần hoàn kịp thời.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, nếu mạch máu bị đứt, dập hoặc tắc hoàn toàn, phần ngón phía xa có thể bị thiếu máu nghiêm trọng và hoại tử.

Bệnh nhân được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Ảnh: BVCC.

Đặc biệt, tổn thương do nghiền ép có cơ chế phức tạp hơn nhiều so với vết cắt. Lực ép lớn có thể làm dập nát mô trên diện rộng, đồng thời gây tổn thương thành mạch, tạo huyết khối khiến dòng máu bị tắc nghẽn.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy hệ thống mạch máu nuôi các ngón tay bị tổn thương nặng, có đoạn dập, tắc và có vị trí đứt hoàn toàn. Những phần mạch máu không còn khả năng sử dụng được loại bỏ, sau đó ê-kíp tiến hành phục hồi mạch máu cùng các cấu trúc tổn thương để tái lập tuần hoàn cho các ngón tay.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ. Những ngày đầu sau mổ, các ngón tay được bảo tồn duy trì tuần hoàn ổn định và tiếp tục được theo dõi sát.

Bác sĩ Linh cho biết, các trường hợp đứt rời hoặc gần đứt rời chi thể là cấp cứu cần ưu tiên bảo tồn bộ phận. Người bệnh có thể chưa nguy hiểm tính mạng ngay lập tức, nhưng nếu xử trí chậm, nguy cơ mất vĩnh viễn một phần cơ thể và suy giảm chức năng bàn tay rất lớn.

Điều quan trọng không chỉ là thời gian từ khi tai nạn xảy ra đến lúc người bệnh nhập viện, mà còn là khoảng thời gian bộ phận tổn thương bị mất nguồn cấp máu và thời điểm dòng máu được tái lập. Bộ phận đứt rời cần được bảo quản đúng cách.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo người làm việc với máy cưa, máy cắt, máy ép, thang máy chở hàng hóa và các thiết bị cơ khí cần tuân thủ nghiêm quy trình an toàn, sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp và không chủ quan khi vận hành máy.