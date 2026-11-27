Ngày 26/11, thông báo hủy concert được đăng tải trên story của tài khoản mạng xã hội chính thức của Nam Woo Hyun. Theo đó, hai đêm diễn tại Daegu thuộc tour concert 2026 NAM WOO HYUN 10th ANNIVERSARY CONCERT Sikmokil VI - EVER GREEN, dự kiến diễn ra vào ngày 9 và 10/1/2027, sẽ không được tổ chức. Phía ban tổ chức cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét tổng thể các điều kiện vận hành sự kiện.

Nam Woo Hyun. Ảnh: BLADE ENTERTAINMENT

Thông báo nêu rõ: "Chúng tôi thành thật xin lỗi những người hâm mộ đang mong chờ các buổi hòa nhạc tại Daegu vì phải thông báo tin này đột ngột. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của những người hâm mộ đã chờ đợi cơ hội đặt vé. Trong khi đó, các buổi hòa nhạc tại Busan vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch".

Ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì sự quan tâm và ủng hộ dành cho chuyến lưu diễn tại châu Á.

Theo lịch trình hiện tại, các buổi biểu diễn tại Busan không bị ảnh hưởng. Nam Woo Hyun vẫn sẽ biểu diễn tại Nhà hát BEXCO vào ngày 5 và 6/12 như kế hoạch ban đầu.

Quyết định hủy concert tại Daegu được đưa ra sau khi người hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng về giá vé. Tại concert solo Sikmokil năm ngoái, vé ở tất cả các vị trí ghế thông thường có giá 154.000 won, trong khi vé dành cho những chỗ ngồi có tầm nhìn hạn chế là 132.000 won. Tuy nhiên, năm nay, giá vé được đồng loạt nâng lên 165.000 won cho tất cả các vị trí, khiến nhiều người hâm mộ lên tiếng chỉ trích.

Đầu tháng 11, Nam Woo Hyun đã tổ chức chuỗi concert Sikmokil VI - EVER GREEN tại KBS Arena, Seoul, từ ngày 6 đến 8/11. Sự kiện đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động solo của nam ca sĩ, đồng thời là lần tổ chức thứ sáu của chuỗi concert mang thương hiệu Sikmokil.

Sau khi khép lại ba đêm diễn tại Seoul, Nam Woo Hyun còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo tổ chức thêm hai đêm concert encore tại Jangchung Arena, Seoul, vào ngày 13 và 14/3/2027.