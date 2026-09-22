Nam vương cao 1m86 đảm nhận vai trò mới sau khi giành danh hiệu quốc tế

Đầu tháng 9/2026, Trần Tiến Dũng giành danh hiệu Á vương 4 tại cuộc thi Nam vương Quốc tế Manhunt International 2026. Ngoài danh hiệu này, anh còn được nhận giải thưởng “Người mẫu xuất sắc nhất châu Á” nhờ chiều cao 1m86 cùng ngoại hình nổi bật. Đây cũng là một trong những dấu ấn nổi bật của đại diện Việt Nam tại cuộc thi.

Nói về kết quả, nam vương sinh năm 1997 cho biết điều khiến anh tiếc nuối nhất là chưa thể giành danh hiệu cao nhất. Tuy nhiên, anh không xem kết quả là thất bại.

“Tôi chọn nhìn nó như một bài học để hiểu rằng mình còn có thể tốt hơn, hoàn thiện hơn và mạnh mẽ hơn. Tôi muốn xem vị trí này như một bước đệm, chứ không phải đích đến”, người mẫu nói.

Trần Tiến Dũng giành Á vương 4 Manhunt International 2026.

Trở về Việt Nam sau cuộc thi, Trần Tiến Dũng nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả chú ý. Anh nhận được nhiều lời mời tham gia các show thời trang cũng như đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” tại các cuộc thi sắc đẹp.

Đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, Trần Tiến Dũng bày tỏ niềm vinh dự khi được ban tổ chức tín nhiệm trao cho trọng trách này. Nói về tiêu chí chọn thí sinh, nam vương cho biết anh chú trọng khả năng ứng xử và kiến thức của thí sinh bên cạnh ngoại hình. Từng tham gia các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, anh cho rằng kinh nghiệm sân khấu chỉ là một phần, thí sinh còn cần thể hiện sự hiểu biết về văn hóa và du lịch.

“Tôi quan tâm đến cách thí sinh ứng xử, giao tiếp và thể hiện sự hiểu biết về văn hóa, du lịch. Đây là những yếu tố cần thiết nếu người chiến thắng đảm nhận vai trò quảng bá hình ảnh Việt Nam”, anh nói.

Trần Tiến Dũng làm giám khảo Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026.

Chia sẻ thêm về cuộc thi, đại diện ban tổ chức cho biết chợ nổi Cái Răng sẽ là một trong những điểm đến chính của cuộc thi. 36 thí sinh vào chung kết sẽ tìm hiểu nét đẹp văn hóa mua bán trên sông và đời sống của người dân vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Đây cũng là địa điểm diễn ra phần thi phụ “Người đẹp du lịch”.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn có các hoạt động hướng đến cộng đồng, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sông nước.

“Chúng tôi xác định danh hiệu là điểm bắt đầu, không phải điểm kết thúc. Điều quan trọng là sau cuộc thi, các người đẹp tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng”, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Ngoài ra, top 36 người đẹp còn được đào tạo kỹ năng catwalk, kỹ năng sân khấu, khả năng giao tiếp và kiến thức về văn hóa, lịch sử và du lịch.

Theo ban tổ chức, vòng sơ tuyển cuộc thi bắt đầu diễn ra ngày 27/9. Sau đó, Top 36 người đẹp sẽ bước vào hành trình từ ngày 10 đến 21/11. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Cần Thơ.