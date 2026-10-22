Nam Việt chịu sức ép chi phí, lợi nhuận 9 tháng giảm 28%

CTCP Nam Việt (Navico, HOSE: ANV) ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2026 đi xuống khi doanh thu thuần tăng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Nam Việt đạt doanh thu thuần 2.071 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng lên 1.666 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm từ 487 tỷ đồng xuống 404 tỷ đồng.

Theo giải trình của Nam Việt, doanh thu tăng nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện, song chi phí nguyên vật liệu đầu vào gia tăng đã kéo giảm tỷ suất lợi nhuận gộp.

Về doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 27 tỷ đồng, tăng so với mức 13,3 tỷ đồng cùng kỳ. Dù vậy, chi phí tài chính tăng gấp đôi từ 16,7 tỷ đồng lên 33,5 tỷ đồng, trong đó chi phí đi vay tăng lên 27 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Navico đạt 536 tỷ đồng, giảm 28,2% so với mức 747 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025 (Ảnh: ANV).

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng từ 119,4 tỷ đồng lên 132,7 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 22 tỷ đồng. Các khoản chi phí này tiếp tục tạo sức ép lên kết quả kinh doanh trong kỳ.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Nam Việt đạt 243 tỷ đồng, giảm 29,2% so với mức 343 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau khi ghi nhận lỗ khác 5 triệu đồng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty báo lãi sau thuế 206 tỷ đồng, giảm 27% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần 5.849 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 536 tỷ đồng, giảm 28,2% so với mức 747 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Nam Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu 7,700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1,070 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện được 76% kế hoạch doanh thu nhưng mới đạt 50% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nam Việt đạt 6.758 tỷ đồng, tăng 933,6 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng 16%. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 4.338 tỷ đồng, chiếm 64,2% tổng tài sản và tăng 24,8% so với đầu năm. Tài sản dài hạn đạt 2.420 tỷ đồng, tăng 3,1%.

Ở nhóm tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.355 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 1.044 tỷ đồng lên 1.202 tỷ đồng. Ngược lại, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn giảm từ 190 tỷ đồng xuống 148 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý III đạt 1.082,2 tỷ đồng, giảm 9,1% so với đầu năm. Đáng chú ý, tài sản sinh học ngắn hạn tăng từ 231 tỷ đồng đầu năm lên 652 tỷ đồng. Khoản mục này được ghi nhận là súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn, phản ánh sự gia tăng quy mô tài sản thuộc nhóm này trong kỳ.

Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 45 tỷ đồng, tăng so với mức 34 tỷ đồng đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 995 tỷ đồng, tăng 65,4%, toàn bộ là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định đạt 1.211 tỷ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hữu hình tăng từ 489 tỷ đồng lên 749 tỷ đồng.

Tài sản sinh học dài hạn đạt 8 tỷ đồng, tăng so với mức 2,8 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 446,6 tỷ đồng xuống 423 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính dài hạn đạt 68,5 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Trong đó, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đạt 62,7 tỷ đồng; đầu tư góp vốn vào đơn vị khác đạt 20,3 tỷ đồng nhưng được trích lập dự phòng tổn thất 14,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Nam Việt đạt 2.694 tỷ đồng vào cuối quý III/2026, tăng 17,3% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 2.641 tỷ đồng, tăng từ 2.230 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 1.600,3 tỷ đồng lên 1.961 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 22,6%. Khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng từ 315 tỷ đồng lên 412 tỷ đồng. Trong khi đó, phải trả người lao động giảm từ 87 tỷ đồng xuống 59 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nợ dài hạn giảm từ 67 tỷ đồng xuống 53 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 53 tỷ đồng xuống 38 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 4.063 tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm và chiếm khoảng 60,1% tổng nguồn vốn. Vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 2.666 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 866 tỷ đồng lên 1.402 tỷ đồng.