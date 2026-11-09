Năm việc người nộp thuế nên kiểm tra trước khi gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT

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Đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh thuộc trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), việc rà soát hồ sơ trước khi gửi là một trong những nội dung cần lưu ý.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/2026/TT-BTC, người nộp thuế cần kiểm tra 5 nội dung sau:

Thứ nhất, xác định đúng trường hợp hoàn thuế. Người nộp thuế cần phân biệt hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu, dự án đầu tư và các trường hợp hoàn thuế khác theo quy định của pháp luật thuế GTGT.

Thứ hai, sử dụng đúng tờ khai và phụ lục. Đối với từng trường hợp tương ứng, người nộp thuế cần rà soát chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT và Phụ lục đề nghị hoàn thuế mẫu 01-8/GTGT.

Thứ ba, tránh nộp lặp hồ sơ dự án đầu tư. Các tài liệu về dự án đầu tư đã nộp ở lần đề nghị hoàn thuế đầu tiên không phải nộp lại nếu không có thay đổi, bổ sung theo quy định.

Thứ tư, chủ động giải trình khi được yêu cầu. Trường hợp người nộp thuế không giải trình, bổ sung hoặc không chứng minh được số thuế đã khai là đúng, phần không đủ căn cứ, điều kiện được xử lý theo quy định. Phần đủ điều kiện được xem xét theo cơ chế tương ứng.

Thứ năm, có thể đề nghị bù trừ thuế. Người nộp thuế có thể đề nghị bù trừ số thuế được hoàn với số thuế phát sinh của kỳ tính thuế tiếp theo theo quy định.