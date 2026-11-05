Năm vấn đề đối ngoại có thể được Mỹ điều chỉnh sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Toà nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông phương Tây, với ưu thế tại cả Thượng viện và Hạ viện, đảng Dân chủ dự kiến tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc giám sát các quyết định liên quan đến hoạt động quân sự và chi tiêu ngân sách của Chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong chiến dịch tranh cử, các nghị sĩ đảng này nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm Quốc hội thực hiện đầy đủ thẩm quyền theo Hiến pháp về các vấn đề chiến tranh và phân bổ ngân sách liên bang.

Một trong những vấn đề có thể được ưu tiên là cuộc xung đột với Iran. Đảng Dân chủ có thể sử dụng các quyết định về ngân sách quốc phòng hoặc việc phê chuẩn nhân sự để thúc đẩy chính quyền Tổng thống Trump tham vấn và tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội đối với các hoạt động quân sự tiếp theo.

Chính sách hỗ trợ Ukraine cũng có thể được điều chỉnh theo hướng tăng cường. Theo nguồn tin, đảng Dân chủ có thể đưa gói viện trợ mới dành cho Kiev ra xem xét và bỏ phiếu tại Quốc hội.

Đối với Israel, đảng Dân chủ có thể xem xét lại quy mô viện trợ quân sự, thậm chí đề xuất tạm dừng một số khoản hỗ trợ. Bên cạnh đó, đảng này có thể thúc đẩy việc rà soát chi tiêu quân sự và khôi phục một số chương trình viện trợ nước ngoài từng bị chính quyền hiện nay đình chỉ.

Một lĩnh vực khác có thể được Quốc hội Mỹ quan tâm nhiều hơn là chính sách của Washington tại Mỹ Latinh, trong đó có cách tiếp cận đối với Venezuela và các biện pháp trừng phạt Cuba.

Mỹ đã tiến hành bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri đã lựa chọn 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện. Cùng thời điểm, cử tri tại 36 bang cũng tham gia bầu thống đốc.

Theo truyền thông Mỹ, đảng Dân chủ giành được đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện trong Quốc hội khóa mới, qua đó thay đổi tương quan lực lượng tại cơ quan lập pháp liên bang. Việc kiểm soát cả hai viện sẽ giúp đảng này có thêm ảnh hưởng trong quá trình xây dựng luật pháp, giám sát hoạt động của chính quyền và xem xét các đề cử nhân sự cấp cao. Trong khi đó, đảng Cộng hòa không còn giữ được lợi thế đa số tại Quốc hội, khiến một số chương trình nghị sự của Nhà Trắng có thể gặp thêm trở ngại trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.