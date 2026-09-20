Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt từ ngày 21-24/9

Các địa phương khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt và sạt lở. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21-24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, cục bộ trên 400mm/đợt. Một số khu vực có nguy cơ xuất hiện mưa lớn với cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và sẵn sàng di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn.

Các tỉnh, thành phố chủ động bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở.

Kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn; đồng thời chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến chính và hạn chế ngập tại đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu.

Các địa phương chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và hạ du, đồng thời bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là thông qua hệ thống thông tin cơ sở, cập nhật tình hình và phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

(theo TTXVN)