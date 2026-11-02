Năm trọng tâm thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam-Lào

Chung sức vun đắp hợp tác nghị viện Việt-Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khi ông giữ cương vị Thủ tướng Lào trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4/2025. (Nguồn: Quốc hội)

Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào đối với công tác củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X của Lào ngày 5/10. Vì vậy, chuyến thăm lần này góp phần thúc đẩy trao đổi giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước trong giai đoạn mới, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Thành Long)

Theo Đại sứ, đây cũng là dịp để lãnh đạo Quốc hội hai nước trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác, đồng thời thống nhất định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan lập pháp; tăng cường phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, bà Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật giữa hai Quốc hội.

Đây là những nội dung hợp tác thiết thực, góp phần tạo dựng môi trường chính trị, pháp lý và thể chế vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi nước.

Nhà ngoại giao Lào nhấn mạnh, Quốc hội là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời giữ trọng trách trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Vì vậy, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp vừa góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi Quốc hội, vừa trực tiếp củng cố lòng tin chính trị, tăng cường sự gắn kết giữa hai dân tộc và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo xung lực mới để quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Năm định hướng thúc đẩy hợp tác nghị viện

Đại sứ Khamphao Ernthavanh kỳ vọng, chuyến thăm sẽ tạo dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu sắc và hiệu quả hơn giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. Theo nhà ngoại giao Lào, để hiện thực hóa mục tiêu này, hai bên cần tập trung vào năm lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố cơ chế hợp tác và tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước. Thông qua các hoạt động này, hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức kỳ họp, quy trình lập pháp, thẩm tra dự án luật, hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước trong thời gian qua, nhà ngoại giao cho biết, các cuộc hội thảo thường niên và hoạt động trao đổi giữa hai cơ quan đã trở thành kênh hợp tác thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ, công chức hai bên trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu và phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Thứ hai, tăng cường hợp tác trong công tác lập pháp và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác cấp cao. Đây là một trong những nội dung hợp tác quan trọng. Quốc hội hai nước cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy định pháp luật với chủ trương, đường lối và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Cùng với đó, hoạt động giám sát của Quốc hội cần được đẩy mạnh nhằm theo dõi, đôn đốc và đánh giá hiệu quả thực hiện các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hai nước. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại sứ cho rằng, hai bên cần chuyển từ trao đổi, thống nhất về chủ trương sang theo dõi sát kết quả thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và đánh giá hiệu quả thực tế của các dự án hợp tác. Trên cơ sở tinh thần đoàn kết đặc biệt và độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, những cam kết cần được cụ thể hóa thành kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác song phương gắn với phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Bên cạnh hợp tác song phương, Quốc hội hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và các cơ chế hợp tác nghị viện khác.

Theo bà Khamphao Ernthavanh, đây là kênh hợp tác quan trọng. Thông qua các diễn đàn nghị viện đa phương, cơ quan lập pháp hai nước có thể nâng cao vị thế và tiếng nói của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực vào thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực.

Thứ tư, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ nghị viện hai nước. Đại sứ nhận định, đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên. Hoạt động nghị viện yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhà nghiên cứu, chuyên gia và đại biểu Quốc hội có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu sắc về pháp luật, năng lực phân tích chính sách, kỹ năng giám sát, ứng dụng công nghệ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Hai bên cần tiếp tục tổ chức các chương trình trao đổi, hội thảo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi chuyên gia và khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn dành cho cán bộ văn phòng Quốc hội. Nội dung hợp tác nên tập trung vào kỹ năng lập pháp, phân tích và đánh giá tác động chính sách, giám sát ngân sách, giám sát các dự án đầu tư công, tổ chức phiên họp chất vấn, thông tin cử tri và nghiên cứu phục vụ đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt, Đại sứ lưu ý cần chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ và đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, qua đó xây dựng nguồn nhân lực kế cận có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động của Quốc hội trong tương lai.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số và xây dựng Quốc hội số. Đây là hướng hợp tác mới, có ý nghĩa chiến lược đối với hai cơ quan lập pháp trong giai đoạn hiện nay.

Chuyển đổi số không dừng lại ở ứng dụng máy tính và phần mềm trong công tác hành chính, mà là quá trình đổi mới phương thức tổ chức, quản lý, xử lý thông tin, nghiên cứu chính sách và thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội.

Bà đánh giá, Quốc hội Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và thành tựu trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu, quản lý văn bản và hỗ trợ hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đây là những kinh nghiệm quý giá để Quốc hội Lào nghiên cứu, học tập và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Hai bên có thể tăng cường hợp tác trong xây dựng thư viện số Quốc hội; số hóa văn bản pháp luật và hồ sơ kỳ họp; phát triển hệ thống quản lý văn bản điện tử, các nền tảng thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội; ứng dụng công nghệ hỗ trợ hoạt động thảo luận, biểu quyết và giám sát; nâng cao năng lực tìm kiếm, khai thác và kết nối thông tin giữa các cơ quan của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Đại sứ Khamphao Ernthavanh đề xuất nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật, tổng hợp ý kiến cử tri và phân tích dữ liệu phục vụ công tác giám sát, nghiên cứu chính sách. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ phải đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, tính chính xác và minh bạch của thông tin.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về phát triển thư viện số Quốc hội, xây dựng kênh truyền hình Quốc hội và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, đào tạo cán bộ cũng như quản lý, vận hành cơ sở vật chất của Quốc hội. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn cần tiếp tục được nhân rộng và nâng cao chất lượng.

Nhà ngoại giao cũng kỳ vọng, trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ nghiên cứu, xây dựng các chương trình hợp tác sâu rộng hơn về chuyển đổi số, tổ chức các đoàn chuyên gia, khóa tập huấn và chương trình trao đổi kỹ thuật. Qua đó, cán bộ Quốc hội Lào có thêm cơ hội tiếp cận các mô hình, phương thức quản trị hiện đại, từng bước xây dựng Quốc hội số phù hợp với điều kiện của Lào.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ tin tưởng, sự hợp tác trong lĩnh vực này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội hai nước, đồng thời “thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số ở mỗi nước”.

Từ những định hướng hợp tác cụ thể đó, bà Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ gắn bó giữa hai nước thông qua các chương trình hợp tác cụ thể, có mục tiêu, kế hoạch tổng thể rõ ràng và kết quả minh bạch.

“Qua đó, quan hệ giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững chắc, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước”, Đại sứ khẳng định.