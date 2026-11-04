Năm triển lãm công nghiệp kết nối chuỗi giá trị, thúc đẩy phát triển

Kết nối 5 lĩnh vực trong chuỗi giá trị công nghiệp

Sáng 4/11, Chuỗi triển lãm công nghiệp 2026 chính thức diễn ra, quy tụ 5 triển lãm chuyên ngành gồm: Tuần lễ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Week); Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 17 về ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và Xử lý nước thải (Vietwater 2026); Triển lãm Quốc tế về Công nghệ lạnh, Điều hòa không khí và Tòa nhà thông minh 2026 (HVACR Vietnam); Hội chợ Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (Vietnam Supporting Industry Fair - VSIF); Triển lãm và Hội thảo Quốc tế về Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây (Vietnam Data Center & Cloud Confex).

Đại diện Cục Điện lực (Bộ Công Thương) và các đại biểu tham dự sự kiện.

Việc tổ chức đồng thời 5 triển lãm chuyên ngành trong cùng khuôn khổ tạo không gian kết nối giữa những lĩnh vực có mối liên hệ trong chuỗi giá trị công nghiệp và phát triển hạ tầng. Từ cấp thoát nước, năng lượng, hệ thống điều hòa không khí đến công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng số, các lĩnh vực này đều gắn với hoạt động sản xuất, vận hành và phát triển kinh tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh chuỗi triển lãm là dịp để cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Sự kiện tạo điều kiện giới thiệu những tiến bộ khoa học, công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc tổ chức đồng thời các triển lãm thể hiện sự kết nối giữa các lĩnh vực sản xuất và chuyển đổi xanh.

Cụ thể, Vietwater giới thiệu các giải pháp bảo vệ nguồn nước, cấp nước an toàn, giảm thất thoát, xử lý nước thải và tái sử dụng nước. Đây là những nội dung gắn với yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trong sản xuất và đời sống.

Vietnam Energy Week tạo cơ hội tiếp cận công nghệ năng lượng và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm tác động đến môi trường. HVACR Vietnam giới thiệu các giải pháp điều hòa không khí, thông gió và công nghệ lạnh. Những công nghệ này góp phần tiết kiệm điện, cải thiện môi trường trong công trình và nâng cao hiệu quả bảo quản hàng hóa.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi triển lãm công nghiệp.

Trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Vietnam Supporting Industry Fair thúc đẩy kết nối về thiết bị, linh kiện, vật liệu và dịch vụ kỹ thuật. Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội nâng cao năng lực chế tạo, bảo trì và tham gia chuỗi cung ứng.

Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và ứng dụng công nghệ

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin năng lượng và Phát triển thị trường điện lực (Cục Điện lực, Bộ Công Thương), cho biết ngành năng lượng toàn cầu đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc.

Theo bà Phương Yến, chuyển dịch năng lượng, phát triển công nghệ mới, chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đang làm thay đổi cách thức sản xuất, cung ứng và tiêu thụ năng lượng. Những thay đổi này cũng tác động đến mô hình phát triển của các ngành kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Phương Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin năng lượng và Phát triển thị trường điện lực (Cục Điện lực, Bộ Công Thương).

Đối với Việt Nam, năng lượng giữ vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, yêu cầu đặt ra là bảo đảm cung ứng năng lượng đầy đủ, an toàn, ổn định; đồng thời từng bước xây dựng hệ thống năng lượng hiện đại, hiệu quả, có khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường.

Để thực hiện các mục tiêu này, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, chính sách và phát triển cơ sở hạ tầng, cần chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, huy động nguồn lực đầu tư và tăng cường hợp tác giữa khu vực công với khu vực tư nhân.

Bà Phương Yến đánh giá Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2026 được tổ chức đúng thời điểm, có ý nghĩa và giá trị thực tiễn. Điểm đáng ghi nhận là cách tiếp cận kết nối giữa chính sách, công nghệ, thị trường và đầu tư, tạo không gian trao đổi, xúc tiến thương mại hợp tác đa chiều giữa các bên tham gia.

Mở rộng giao thương, kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư

Bên cạnh các khu gian hàng quốc gia và công nghệ tiên tiến, chuỗi triển lãm công nghiệp 2026 đẩy mạnh các chương trình kết nối giao thương chuyên sâu. Hosted Buyer Programme (Chương trình Người mua hàng chiến lược) dành cho nhà mua hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm, công nghệ, giải pháp và đối tác kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan.

Khách hàng tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện.

Thông qua các cuộc gặp trực tiếp 1:1 được sắp xếp trước theo nhu cầu thực tế, chương trình giúp người mua hàng tiếp cận các nhà cung cấp phù hợp, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, đồng thời thúc đẩy cơ hội hợp tác, đầu tư và ký kết hợp đồng.

Group Visit Programme (Chương trình Tham quan theo đoàn) dành cho các đoàn khách chuyên ngành đến từ doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy, đơn vị vận hành, cơ quan quản lý, tổ chức và hiệp hội trong các lĩnh vực liên quan.

Các đoàn tham gia được hỗ trợ đăng ký, check-in nhanh, tư vấn lịch trình tham quan phù hợp và kết nối với các đơn vị triển lãm. Chương trình có những hỗ trợ riêng như đưa đón, ăn trưa và các tiện ích khác tùy theo quy mô đoàn. Qua đó, các đoàn có điều kiện tiếp cận công nghệ, giải pháp và xu hướng mới, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác trong ngành.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh giới thiệu dịch vụ điện với khách hàng tại sự kiện.

Theo bà Phương Yến, một giá trị quan trọng của sự kiện là sự tham gia của nhiều nhóm chủ thể, từ cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội chuyên ngành, viện nghiên cứu đến các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp năng lượng, nhà đầu tư và đơn vị cung cấp giải pháp trong nước, quốc tế. Với chức năng nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ thực thi chính sách, phát triển thị trường điện và nâng cao năng lực trong lĩnh vực điện lực, Trung tâm Thông tin năng lượng và Phát triển thị trường điện lực coi trọng các sáng kiến hợp tác có tính thực tiễn như Tuần lễ Năng lượng Việt Nam.

"Thông qua việc phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn, phổ biến chính sách và nâng cao năng lực trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm mong muốn tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là điều kiện để các bên chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh nhu cầu và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam", bà Phương Yến nhấn mạnh.