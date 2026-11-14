Năm trải nghiệm gia đình nhất định phải thử tại Sydney và các vùng phụ cận

Sydney vốn nổi tiếng với những công trình mang tính biểu tượng và nhịp sống hiện đại, nhưng hành trình sẽ càng trọn vẹn hơn khi du khách dành thời gian khám phá các điểm đến ngoại ô. Chỉ cần rời thành phố một quãng ngắn, khung cảnh đô thị sầm uất nhanh chóng nhường chỗ cho vịnh biển đầy cá heo, núi rừng xanh thẳm, trang trại alpaca hay những vườn cây trĩu quả. Dù đi cùng trẻ nhỏ, thanh thiếu niên hay ông bà, dưới đây là 5 nhóm trải nghiệm đáng thử cho kỳ nghỉ gia đình tại xứ sở chuột túi.

Gặp gỡ những loài động vật biểu tượng của Australia

Với nhiều gia đình, chuyến đi Australia sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu đi cơ hội tận mắt ngắm nhìn kangaroo hay koala. Ngay tại Sydney, Taronga Zoo Sydney là điểm dừng chân đầu tiên hoàn hảo nhờ quy tụ hệ động vật đa dạng thế giới cùng vị trí hướng thẳng ra cảng Sydney.

Chuyến đi Australia sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu đi cơ hội tận mắt ngắm nhìn kangaroo hay koala.

Ngay gần đó, tổ hợp thủy cung Sea Life Sydney và vườn thú Wild Life Sydney tại cảng Darling mang đến một ngày khám phá trọn vẹn giữa lòng đô thị. Tại đây, các bé có thể thỏa thích chiêm ngưỡng thế giới đại dương kỳ thú và trải nghiệm thuyền máy Penguin Expedition độc đáo.

Rời trung tâm để đến gần hơn với thiên nhiên, vùng vịnh Port Stephens sẽ là điểm hẹn lý tưởng tiếp theo. Tại công viên Oakvale Wildlife Park, cả gia đình có thể trực tiếp cho kangaroo ăn, trong khi khu bảo tồn động vật hoang dã Port Stephens Koala Sanctuary mang đến những trải nghiệm ý nghĩa về công tác bảo tồn koala qua các khu triển lãm tương tác và đài quan sát trên cao.

Khám phá thủy cung Irukandji Shark & Ray Encounters với trải nghiệm cho cá mập và cá đuối ăn đầy thú vị.

Một lựa chọn khác biệt hơn là thủy cung Irukandji Shark & Ray Encounters, nơi du khách có thể bước xuống những vùng nước nông, cho cá mập và cá đuối ăn. Đây không chỉ là hoạt động giải trí mà còn giúp trẻ hình thành sự tò mò và hiểu biết về hệ sinh thái biển.

Tận hưởng những cuộc phiêu lưu trên mặt nước

Với đường bờ biển dài và nhiều vịnh biển nổi tiếng, New South Wales mở ra vô vàn cách tuyệt vời để cả gia đình hòa mình vào đại dương.

Ngay trong lòng thành phố, du khách có thể lên phà cảng Sydney để thu trọn hình ảnh Sydney Opera House, cầu cảng Sydney vào tầm mắt. Thế nhưng, sức hút của đại dương chỉ thực sự mở ra khi hành trình tiến xa hơn ngoài khơi. Từ tháng 5 đến tháng 11, các chuyến du thuyền ngắm cá voi tại Sydney mang đến cơ hội tận mắt chứng kiến những chú cá voi lưng gù trên hành trình di cư của chúng – một khoảnh khắc ngoạn mục và khó quên đối với bất kỳ du khách nào.

Đi du thuyền ngắm cá voi tại Sydney mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách.

Đến Port Stephens, du khách có thể cùng Moonshadow TQC Cruises ra vịnh tìm kiếm những đàn cá heo mũi chai quanh năm, hoặc ngắm cá voi vào mùa di cư, nối dài hành trình khám phá đại dương New South Wales.

Với những gia đình yêu biển, các bãi biển nổi tiếng như Bondi, Manly hay những bãi biển tại Port Stephens là nơi lý tưởng để thử học lướt sóng, vui chơi bên bờ biển hoặc đơn giản là tận hưởng văn hóa biển đặc trưng của Australia.

Cùng cả nhà bước vào thiên nhiên

Với những gia đình thích vận động và khám phá, New South Wales giống như một sân chơi ngoài trời khổng lồ.

Khám phá đồi cát Stockton tại Port Stephens với những trải nghiệm đầy thú vị.

Một trong những điểm dừng chân ấn tượng nhất là Stockton Sand Dunes tại Port Stephens – hệ thống cồn cát ven biển lớn nhất Nam bán cầu. Giữa những triền cát trải dài như bất tận, cả gia đình có thể trượt cát, đi xe địa hình hoặc trải nghiệm cưỡi lạc đà.

Glenworth Valley mang đến trải nghiệm cưỡi ngựa, cắm trại và khám phá thiên nhiên đầy thư thái.

Tại vùng Central Coast, không gian xanh ngát tại thung lũng Glenworth Valley mở ra những trải nghiệm thư thái hơn với hoạt động cưỡi ngựa, khám phá ngoài trời, camping và glamping – lựa chọn lý tưởng để cả nhà gần gũi hơn với thiên nhiên.

Xa hơn một chút, Blue Mountains mở ra khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục cùng những trải nghiệm khó quên, từ hành trình trên tuyến đường sắt dốc nhất thế giới tại Scenic World đến chuyến tàu hơi nước hoài cổ Zig Zag Railway băng qua núi non hùng vĩ. Và khi màn đêm buông xuống, hành trình khép lại thật trọn vẹn với tour Blue Mountains Stargazing – nơi cả nhà cùng ngẩng đầu ngắm nhìn Dải Ngân Hà lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Chậm lại với những nông trại và miền quê yên bình

Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng và các cuộc phiêu lưu ngoài trời, New South Wales còn níu chân các gia đình bằng nhịp sống nông trại bình dị, gần gũi và đầy thú vị.

Cách trung tâm Sydney không xa, Calmsley Hill City Farm là một trang trại nổi tiếng mang đến cho trẻ nhỏ cơ hội tương tác với các loài vật nuôi thân thiện, xem trình diễn xén lông cừu và quan sát chó chăn cừu làm việc. Nếu muốn đi xa hơn để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống miền quê, trang trại Iris Lodge Alpacas tại Central Coast và khu nghỉ dưỡng Starline Alpacas Farmstay Resort ở Hunter Valley là những điểm dừng chân thú vị, nơi du khách có thể dạo bước giữa nông trại, tương tác cùng những chú alpaca và tận hưởng bầu không khí trong lành, thư thái.

Thu hoạch mật ong địa phương và khám phá nghệ thuật nuôi ong tại Bowral Honey Farm.

Xuôi về Southern Highlands, Burradoo Park Farm gây ấn tượng với những chú bò Highland đặc trưng cùng trải nghiệm ẩm thực “từ trang trại đến bàn ăn” giữa khung cảnh miền quê thơ mộng. Trong khi đó, tại Bowral Honey Farm, cả gia đình có thể khoác lên mình bộ đồ của người nuôi ong, tìm hiểu thế giới của loài ong, khám phá quy trình sản xuất mật và thưởng thức mật ong địa phương ngay tại nơi sản xuất.

Đừng lấp kín lịch trình: Sydney và New South Wales cũng cần những khoảng trống

Không phải ngày nào trong chuyến đi cũng cần những điểm check-in nối tiếp nhau. Đôi khi, chính một buổi dạo bộ thong thả hay vài giờ bên bãi biển mới là lúc cả gia đình có thời gian thật sự ở bên nhau.

Các bảo tàng với không gian trưng bày tương tác khơi gợi trí tò mò và niềm yêu thích khám phá của trẻ nhỏ.

Giữa lòng Sydney náo nhiệt, Royal Botanic Garden Sydney mở ra một khoảng trời xanh mướt, bình yên để cả nhà thong thả tản bộ và thu trọn biểu tượng Opera House vào tầm mắt. Ngay gần đó, trong lúc cha mẹ thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê bên vịnh cảng, các bé sẽ thỏa sức vui đùa tại Darling Harbour Playground.

Cung đường ven biển Bondi to Coogee Coastal Walk mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên đầy thú vị cho cả gia đình.

Với những gia đình yêu vận động, cung đường ven biển Bondi to Coogee Coastal Walk mang đến trải nghiệm thú vị giữa những vách đá, hồ đá tự nhiên và bãi cát vàng óng. Hoặc cả nhà có thể đi phà ngắm cảnh qua vịnh Sydney Harbour đến Manly, khám phá những bãi biển xinh đẹp, quán cà phê và các điểm tham quan ven biển. Để kết hợp vui chơi và học hỏi, Australian Museum là điểm dừng chân lý tưởng với các khu trưng bày miễn phí như Wild Planet và thế giới khủng long kỳ thú, khơi gợi trí tò mò của trẻ nhỏ.

Đi xa khỏi Sydney một chút, chuyến đi sẽ khác hẳn

Sydney có thể là cửa ngõ đưa du khách đến với New South Wales, nhưng chỉ cần rời trung tâm khoảng 1 đến 2,5 giờ lái xe, hành trình gia đình đã mở ra nhiều sắc thái hoàn toàn khác. Chính sự đan xen giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên, giữa những biểu tượng nổi tiếng và những trải nghiệm gần gũi đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của New South Wales đối với các gia đình.

Vietjet kết nối du khách đến Sydney với mạng bay rộng khắp cùng nhiều lựa chọn dịch vụ tiện ích cho hành trình thêm trọn vẹn.

Để bắt đầu hành trình ấy, du khách Việt Nam có thể lựa chọn Vietjet với mạng bay kết nối đa dạng từ Việt Nam đến Sydney, mang đến thêm lựa chọn khi xây dựng lịch trình. Ngay từ lúc đặt vé, hành khách cũng có thể chủ động tính toán nhu cầu về hành lý, suất ăn và chỗ ngồi. Với các hạng vé Deluxe và Eco, những dịch vụ bổ sung có thể được lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu; trong khi Business và SkyBoss phù hợp với du khách ưu tiên sự thoải mái, cùng các tiện ích như ưu tiên làm thủ tục, ưu tiên lên máy bay và không gian chỗ ngồi rộng rãi hơn.

Bởi sau cùng, một chuyến đi đáng nhớ không được đo bằng số lượng địa danh đã check-in, mà bằng những khoảnh khắc cả gia đình cùng sẻ chia niềm háo hức trước một trải nghiệm mới. Và tại Sydney cùng New South Wales, từ thành phố sôi động đến biển xanh, núi rừng và miền quê yên bình, những khoảnh khắc ấy luôn chờ được khám phá.